THE é uma das 40 cidades com melhores condições para se investir no país

Um estudo exclusivo da consultoria Urban Systems identificou as 100 cidades com as melhores condições para a realização de negócios no Brasil. Entre os municípios, Teresina surgiu na 39º posição na categoria das cidades que melhoraram nos últimos 12 meses.

A pesquisa, encomendada pela revista Exame, foi publicada na edição desse mês de outubro e teve como campo de atuação as cidades acima de 100 mil habitantes.

De acordo com a consultoria, as cidades mais promissoras permanecem em concentração nas regiões Sul e Sudeste, cada uma com 28 e 50 cidades, o que representa quartos do ranking. Na região Nordeste, oito se destacaram: Recife, em 17º lugar; João Pessoa, 32º; Salvador, 36º; Teresina, 39º; Aracajú, 41º; Natal, 48º; Fortaleza, 51º; e São Luís, 76º.

"O trabalho da Prefeitura de Teresina é reconhecido a cada pesquisa como esta e pelos critérios é possível enxergar um desenvolvimento econômico, além só da atração de investimentos. É a questão do transporte público que influencia, é a saúde, são as leis que possibilitam um ambiente mais favorável para o investidor e aqui em Teresina tudo isso já foi realizado e permanece em constante transformação. É notícia que nos deixa muito otimistas e convictos de que esse é o caminho", afirma o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aluísio Sampaio.

Para elaborar o ranking das melhores cidades do Brasil para se fazer negócio, foram analisados os indicadores sociodemográfico, econômico, de saúde, educação, financeiro, transporte e infraestrutura.

Prefeitura de Teresina