Teresinenses já sofrem com o aumento no preço dos combustíveis

Consumidores relatam o susto com o novo preço e o impacto que a mudança vai causar no bolso. Aumento da gasolina é de, em média, R$ 0,40 centavos.



O preço do combustível já aumentou em Teresina. O decreto que aumentou os impostos que incidem sobre a gasolina, assinado na tarde de ontem (20) pelo presidente Michel Temer, começou a ter efeito durante a tarde de hoje (21) na capital. Pela manhã, a gasolina comum custava cerca de R$ 3,17 o litro. À tarde, o valor ficou entre R$ 3,59 e R$ 3,61 em postos da zona Leste e Centro.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

A diferença de centavos vai pesar no bolso do taxista Leandro Medeiros. Ele comenta que gastava cerca de R$ 90 para encher o tanque do carro. Com o aumento, a mesma quantidade de gasolina custa R$ 121. “Só quem pena, infelizmente, é o consumidor final”, lamenta o taxista, que foi surpreendido pelo alta no preço. “Eu assisti no jornal que aumentaria, mas não sabia que era hoje à tarde”.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Mototaxista há mais de 10 anos, Wellington Pereira da Silva calcula que irá gastar entre R$ 10 e 15 a mais para abastecer sua moto. “Para nós vai pesar muito, por que todo dia temos que botar gasolina”, disse. De acordo com o mototaxista, ainda é possível encontrar em Teresina postos de gasolina operando com o preço antigo. “Mas tem que ver a confiança. Tem muitos postos que tem gasolina adulterada”, comenta.



Foto: Elias Fontinele/O Dia

Procura intensa

Durante a manhã de hoje, a procura nos postos de combustível foi intensa. Os motoristas tentavam abastecer antes do aumento entrar em vigor. Em alguns postos isso foi possível, já que o reajuste foi aplicado à tarde. Em um único posto pesquisado o reajuste deve ser aplicado somente amanhã.

O gerente de um dos postos pesquisados comentou que o aumento deve reduzir entre 30% e 40% a procura por combustível. Wallisson Keiton diz reconhecer que o aumento vai pesar no bolso do consumidor, mas argumenta que o posto segue um preço tabelado.

“Não somos nós que decidimos, embora a gente saiba que o aumento é grande, ele tem que ser aplicado uma hora ou outra”, disse o gerente.

Thiago Pereira, frentista de um outro posto, localizado na zona Leste de Teresina, relata que o aumento só foi aplicado na tarde de sexta-feira por que esperaram primeiro zerar o estoque de combustível antigo, e quando o lote chegou com novo preço, tiveram que aplicar o reajuste.

“Pela manhã, foi muita procura por que as pessoas sabiam que ainda iriam encontrar combustível num preço mais acessível, mas agora a tarde a gente já viu uma queda”, disse o frentista.

Quem deve diminuir a frequência com que abastece o carro é Antônio de Oliveira Araújo. Ele diz que com o aumento do preço, vai tentar evitar o carro e abastecer o mínimo de vezes possível. “Com R$ 50, dava para eu ir e voltar do Centro tranquilo. Mas se eu abastecer esse mesmo valor agora, eu sei que não vai dar para nada. E só quem paga o lado mais fraco”.

Valores

Dos quatro postos pesquisados pelo PortalODia, dois ainda não havia aplicado o aumento. Entre os combustíveis, o que sofreu maior aumento foi o etanol, que subiu cerca de R$ 0,79. Veja abaixo como variam os preços de combustíveis em Teresina:

GASOLINA COMUM

Aumento varia entre R$ 0,37 e R$ 0,41

Preço anterior: entre R$ 3,17 e R$ 3,20

Preço novo: entre R$ 3,59 e R$ 3,61

GASOLINA ADITIVADA

Aumento varia R$ 0,26

Preço anterior: R$ 3,28

Preço novo: entre R$ 3,54 e R$ 3,69

ETANOL

Aumento varia R$ 0,79

Preço anterior: entre R$ 2,86 e R$ 2,90

Preço novo: R$ 3,69

DIESEL

Aumento varia R$ 0,42

Preço anterior: R$ 2,80

Preço novo: R$ 3,22 e R$ 3,30

Nayara FelizardoMaria Clara Estrela e Andrê Nascimento