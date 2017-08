Teresinenses comemoram aniversário da cidade com bolo de 165 quilos

Em comemoração aos 165 anos de Teresina, centenas de pessoas se reuniram na praça do bairro mais antigo da Capital, o Poti Velho, para o tradicional corte do bolo, que este ano teve oito metros de comprimento e 165 quilos. O evento foi marcado pela alegria de muitas famílias que, por volta das 17h, entoaram os parabéns para Teresina ao som da Banda 16 de Agosto.

O prefeito Firmino Filho deu o primeiro pedaço de bolo para a esposa, Lucy Silveira. Mas entre os moradores, foi a dona Cesarina Andrade quem recebeu o bolo diretamente das mãos do prefeito. Ela conta que prestigiava o momento pela primeira vez e estava muito honrada por de ter sido uma das primeiras a comer do bolo. “É uma sensação maravilhosa, muito gratificante, gostei demais e estou muito feliz”, disse.

O prefeito Firmino Filho participou do corte do bolo e deu o primeiro pedaço para a esposa, Lucy Silveira (Foto: Renato Bezerra/ PMT)

Já a aposentada Francisca Pereira parabenizou a organização do evento, que conseguiu organizar a entrega dos bolos. “Moro no bairro há cerca de 40 anos e participo desse momento desde o primeiro bolo. Do ano passado para cá, foi mais organizado, antes as barracas eram pequenas, não tinha organização, mas melhorou. Só que a quantidade de pessoas que está vindo está reduzindo”, frisa.

De zero a dez, a teresinense Delclecia Costa deu nota 8 para o evento e diz que, apesar do momento ter sido muito bonito e alegre, faltou um discurso de agradecimento mais profundo à Cidade, que é tão querida pelos moradores.

O bolo

O processo de produção da massa do bolo de oito metros e 165 quilos começou às 2h da manhã de ontem (16) e durou cerca de seis horas. A cobertura, feita com chantilly e cereja, começou a ser preparada às 9h30 e ficou pronta por volta das 15h. A gerente da panificadora que ficou responsável pela produção do bolo, Mayara Valéria, conta que ele foi feito com três recheios diferentes, chocolate, doce de leite e coco, seguindo o modelo tradicional dos bolos de aniversários anteriores da Capital.

Conquistas e Propósitos

Durante a solenidade, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, relatou que, nesses 165 anos, a educação da população da cidade tem avançado muito e se orgulha do que já foi conquistado. “A nossa educação evoluiu bastante e ela conta um caminho para o nosso futuro. Uma cidade baseada no conhecimento, é isso que nós desejamos”, afirma.

Ele disse também que entre os propósitos que ainda precisam ser conquistados estão o combate à violência e melhorias na mobilidade urbana, nunca deixando de lado a educação.

Virgiane PassosKaroll Oliveira