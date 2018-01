Teresinense participa de programa musical da Globo

Fora da escola, esporte e música dividem o tempo livre da jovem Allyne Conrado. O que ela não imaginava é que, uma dessas suas paixões, aos 14 anos, tão cedo, lhe levaria tão longe. No último domingo, dia 7, a adolescente foi destaque no The Voice Kids, programa da Globo destinado a descoberta de novos talentos musicais infanto-juvenis. No palco do programa, mesmo não avançado para a próxima etapa da competição, a piauiense teve a certeza do sonho que começava a se realizar.

Allyne Conrrado durante sua apresentação no The Voice Kids. Foto: Reprodução/ Tv Globo

O esporte surgiu por acaso e logo rendeu motivos para muitas comemorações. Allyne atualmente joga handball como pivô e armadora direita, mas antes só se aventurava em brincadeiras na escola. Seu treinador a descobriu durante uma partida de queimada, no intervalo das aulas, e lhe apresentou o esporte. Hoje ela coleciona vitórias. Em casa, guarda com muito zelo as medalhas de vice-campeã brasileira escolar e de bi-campeã piauiense de handball feminino infantil.

Já a música, parece ter a escolhido. Allyne nunca assistiu a uma aula de canto e, como ela mesmo diz, “não sabia o que era nota musical”. Mas foi dentro de casa que encontrou sua principal referência e inspiração. “Meu avô sempre gostou de cantar, e eu via, e achava bonito. Então comecei a cantar com ele, música sertaneja de raiz, fui gostando e cantando por brincadeira”, conta, orgulhando-se ao dizer que aprendeu sozinha a tocar instrumentos como Violão, Triângulo e Ukulele.

A jovem aprendeu sozinha a tocar Violão, Ukulele e Triângulo. Foto: Asis Fernandes/ODIA

Publicamente, Allyne começou a cantar na igreja, e foi lá onde participou do seu primeiro festival de música. Depois disso as coisas começaram a fluir, segundo ela. A jovem passou a se direcionar mais para a música e novas oportunidades foram surgindo. Um tio, que é produtor musical, também lançou a ideia de cantar em eventos. Allyne começou a participar de bandas e a cantar quando em festa. Recentemente voltou a participar de outro concurso, o Cante Teresina, no Teresina Shopping, onde ganhou a segunda colocada.

A participação de Allyne no The Voice Kids aconteceu depois de muito incentivo de familiares e amigos próximos, que acompanhavam a relação dela com a música. A inscrição no programa aconteceu através de um vídeo, no começo de 2017. Meses depois, ela participou da primeira seletiva em Recife, em março. Por lá passou por teste de tom, entrevista e sessão de fotos.

A confirmação de que ela havia sido selecionada para as gravações veio em setembro. Allyne e o tio foram a São Paulo fazer mais teste, ver figurino e ensaios. Em novembro gravou a participação no programa. “Na hora eu fiquei com muito frio e nervosa. Eu nunca tinha visto aquilo tudo na vida, nunca tinha pensando nisso. É muito difícil de descrever. É uma emoção que faz a gente não enxergar o que está acontecendo. Eu só conseguia olhar para as cadeiras e para o público”, lembra.

No palco do programa Allyne cantou a música “Esse tal de Roque Enrow”, de Rita Lee. Ela não avançou na competição, mas considera ter chegado lá, uma vitória. “Quero poder estudar mais, principalmente canto, param 2019 dar a volta por cima. O (Carlinhos) Brown falou que preciso voltar novamente. E é isso que quero, quero estudar e me esforçar, fazendo shows e apresentações, ganhando experiência e aprendendo”, finalizou a jovem.

Yuri Ribeiro - Jornal O DIA