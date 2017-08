Tempo mais seco favorece florada de ipês rosa em Teresina

Uma das épocas mais queridas dos teresinenses é a florada dos ipês. Rosa, roxo, branco ou amarelo, flores que colorem ruas, telhados e calçadas fazem a alegria dos fotógrafos e dos amantes da beleza do ipê. O primeiro a florar é o ipê rosa devido às condições climáticas favoráveis e tempo mais seco.

“Se observarmos agora, a florada está sendo mais dos ipês rosas e, posteriormente, segue para a florada dos ipês amarelos, por conta das condições ambientais que estamos vivendo. Temos ipês diferentes, com suas particularidades e que florescem em épocas diferentes”, explica o biólogo e ambientalista Ribamar Rocha, acrescentando que “normalmente, o período de seca pode antecipar a florada e, como no Brasil estamos vivendo um período de baixa precipitação, isso influencia na antecipação da floração”.

O desabrochar das flores acontece na transição para os meses mais quentes (Foto: Isabela Lopes/ O Dia)



A florada dos ipês inicia no final do mês de julho e segue até meados de novembro, dependendo das condições climáticas, como chuva e seca. No caso do ipê rosa, o desabrochar das flores acontece na transição para os meses mais quentes, já que não é uma espécie muito resistente ao clima mais seco, assim como o ipê branco.

Ipê branco

Este, em particular, é bastante raro de ser encontrado, vez que se adapta melhor em climas mais chuvosos. O ambientalista Ribamar Rocha explica que essa espécie dificilmente é vista em vias públicas, exceto quando é introduzida e irrigada constantemente.

“É muito difícil encontrar o ipê branco aqui em Teresina e, se encontrar, será em locais que foram colocados e são sempre irrigados; mas de forma natural é mais raro. Isso na nossa região, porque em lugares mais frios o ipê branco é mais comum, exatamente por ter um clima favorável”, conta o ambientalista.

Ipê amarelo

Já o ipê amarelo, muito comum de ser encontrado e um dos mais chamativos, devido à cor vibrante, floresce a partir do início de agosto. Por ser uma espécie mais adaptada ao clima seco, pode ser vista praticamente todo o Estado e em grande parte do Brasil.

“Essa espécie pode ser encontrada em áreas mais do Cerrado e Caatinga, que cobrem uma grande parte do Brasil, como Norte, Nordeste e Centro do País. O ipê amarelo se adapta muito bem a essas regiões, apesar de também ser encontrado em locais chuvosos. E como ele tem um amarelo vibrante e que se mistura com o verde, muitas pessoas até a consideram como a árvore do Brasil”, acrescenta Ribamar Rocha.

Conhecendo o ipê

A Tabebuia é popularmente conhecida como ipê, pau -d'arco, peúva, ipé e ipeúna, e é o gênero neotropical mais comum da família Bignoniaceae. A flor do ipê foi oficializada como a flor nacional do Brasil, em 1978, através da Lei nº 6.507. Atualmente, a maioria das espécies de ipês brasileiros está incluída no gênero Handroanthus, e não mais no gênero Tabebuia.

"Ipê" e "ipé" provêm do tupi ï'pé, "árvore cascuda". "Pau-d'arco" é uma referência ao seu uso pelos povos indígenas do Brasil como matéria -prima para confecção de arcos. "Ipeúva" provém do tupi ip'ïwa, "árvore da casca"

Ao todo, são 74 espécies reconhecidas, com várias cores de flor, contudo, nem todas são conhecidas popularmente como "ipê".

Isabela Lopes