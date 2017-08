Supermercados, lojas e shoppings têm horários diferenciados no feriado

No feriado do Aniversário de Teresina, comemorado nesta quarta-feira (11), os supermercados, bancos, shoppings e lojas do Centro da cidade vão funcionar em horário especial. As pessoas devem se programar para as compras e pagamentos antes e depois do feriado, que cai no meio da semana.

As lojas do Centro estarão fechadas na data comemorativa. O Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí informa que as atividades serão normais nos dias 14 e 15 de agosto, eles paralisam no dia 16 e retornam no dia 17 funcionando normalmente, das 8h às 18h. Da mesma forma acontecerá com os bancos, que ficam fechados no feriado, funcionando apenas o autoatendimento nos caixas eletrônicos.

Já o Grupo Carvalho comunica que, no dia 16, todas as lojas de Teresina estarão fechadas. No caso dos shoppings, o Riverside funcionará no mesmo horário dos domingos, as lojas estarão abertas a partir das 14h até 20h, a praça de alimentação de 10h às 22h e o espaço infantil das 14h até 22h.

Já no Shopping Rio Poty, as lojas estarão abertas das 15h às 21h, enquanto os espaços de lazer e a Praça de Alimentação funcionarão 12h às 22h, as cafeterias irão funcionar das 15h às 21h e o Cinema das 13h às 22h30. No caso da academia Bodytech, que funciona no Rio Poty, o horário será de 9h às 14h. No Teresina Shopping, as lojas funcionarão das 14h às 20h, o Espaço Família das 12h às 20h, as lojas de alimentação e parque das 10h às 22h e a bilheteria dos cinemas abrirá as 12h30. O shopping informa que o Hiperbompreço estará fechado o dia todo e que as cafeterias poderão funcionar das 14h às 22h.

