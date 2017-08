Strans modifica itinerário dos ônibus na região do Shopping Rio Poty

Começa a valer a partir hoje (20) o novo itinerário dos ônibus que circulam nas proximidades do Shopping Rio Poty, na zona Norte da cidade. A mudança tem como objetivo proporcionar mais conforto e segurança aos usuários dos transportes públicos. O novo abrigo para passageiros foi instalado próximo ao acesso às duas torres do shopping.

Todas as linhas de ônibus que faziam acesso ao Shopping Rio Poty seguindo itinerário pela Avenida Frei Serafim, Avenida Pinel, Rua Juliano Moreira, Avenida Marechal Castelo Branco retornando pela Avenida Frei Serafim passarão a fazer um novo itinerário que será pela Avenida Pinel, seguindo pela Rua Nina Rodrigues, depois pela Rua Francisco Mendes e chegando na Avenida Contorno ao Shopping Rio Poty.

Rota antiga (Foto: Google Maps)





Nova rota, que segue pela rua Nina Rodrigues antes de ir ao Shopping (Foto: Google Maps)



De acordo com o diretor de Transportes Públicos da Strans, Francisco Nogueira, a mudança visa garantir segurança para as pessoas que frequentam o shopping. "O novo abrigo fica próximo à entrada do shopping, o que facilita o acesso das pessoas. O itinerário das linhas é praticamente o mesmo, por isso não haverá problemas para os usuários dos transportes públicos", disse.







