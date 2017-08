Strans define novo itinerário com a fusão das linhas de ônibus na zona Sul

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) irá fazer a fusão das linhas de ônibus 004 (IAPC/Cristo Rei) com a 516 (Lourival Parente/Morada Nova/Shopping/São João). A mudança do itinerário vai acontecer na linha 516 e já começa a valer na próxima segunda-feira (31).

Agora, o ônibus virá pela Rua 15 de Novembro, segue pelo prolongamento da Avenida Barão de Castelo Branco, passando na comunidade Costa Rica, em seguida na Rua Abdias Neves, Rua São Raimundo, Avenida Higino Cunha, Avenida Marechal Castelo Branco, Rua Tibério Nunes, Rua Goiás, Avenida Frei Serafim. O ônibus acessará o Teresina Shopping pela Rua Lima Rebelo, seguirá pela Avenida Raul Lopes, até o Shopping Riverside, retornado à Avenida Frei Serafim em direção ao Shopping Rio Poty.

De acordo com o diretor de Transportes Públicos da Strans, Francisco Nogueira, a fusão das linhas trará para os usuários muitas vantagens. “Vamos ter uma otimização dos ônibus, pois detectamos situações de ônibus com poucos passageiros e em outros casos ônibus superlotados. Com a fusão esses carros serão melhor distribuídos, atendendo com mais qualidade aos usuários. Teremos uma redução no intervalo entre os ônibus de 55 minutos para 30 minutos”, explica.

O diretor reforça que o tempo de espera na parada será reduzido. “O trajeto ficará mais ágil, como isso teremos menos espera nas paradas e ainda iremos beneficiar a uma maior quantidade de pessoas”, destaca.

Nogueira explica ainda que com a fusão as pessoas que moram no IAPC terão a opção de deslocamento para ir ao Shopping Riverside e Teresina Shopping, o que não acontecia anteriormente. “As pessoas que vêm do Lourival Parente e Morada Nova que vão para o Mercado do Peixe e Avenida dos Expedicionários devem pegar as linhas 723(Rodoviária/Circular 1) e 327(Rodoviária/Circular 2)”, lembra.









