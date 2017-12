Strans atribui aumento da passagem à queda no número de passageiros

A Superintendência Municipal de Transporte de Teresina (Strans) atribuiu a proposta de aumentar a passagem de ônibus em R$ 0,41 à queda no número de passageiros que se observou ao longo do último ano na Capital. Foi o que afirmou o superintendente do órgão, Carlos Daniel, em entrevista a uma emissora de TV local na manhã desta quinta-feira (28).



Carlos Daniel explicou que, para que o sistema de transporte coletivo continue funcionando nos mesmos moldes diante da diminuição no número de usuários, a administração pública é obrigada a aumentar o valor da passagem ou corre-se o risco de não de dar cobertura aos gastos com o serviço.

A Strans, segundo ele, chegou à proposta de R$ 3,71 para a tarifa inteira e de R$ 1,18 para a meia passagem após fazer um estudo de custos do sistema de transporte de Teresina. “Chegou-se a conclusão que a remuneração ideal para que o sistema funcione sem déficit seja a proposta que nós fizemos. É um valor de estudo que foi feito para que o sistema possa operar normalmente sem depender de recursos públicos”, explicou Carlos Daniel.



Foto: Reprodução/DCE-Ufpi

O superintendente ressaltou ainda que seria preciso mais pessoas pagando o mesmo valor para que a tarifa não sofresse reajuste. Os ônibus, segundo afirma, vão estar circulando nos mesmos lugares, nas mesmas quantidades e rodando a mesma quilometragem, portanto para suprir o déficit na quantidade de usuários e manter o sistema de transportes como ele se encontra atualmente, o aumento é necessário.

“No ano de 2017, por exemplo, nós tivemos também um fator de peso nas finanças, que foram os acréscimos consideráveis e praticamente seguidos no preço do óleo diesel. Então isso pesa nos gastos do transporte público”, afirma.

A reunião para discussão da proposta de reajuste da passagem está marcada para as 9 horas da manhã desta quinta-feira (28) na sede da Strans. Participarão do encontro as entidades municipais representantes do setor de transporte público, bem como representantes de entidades estudantis. Estas últimas estão convocando os usuários do serviço para um ato contra o aumento.

Na reunião será posta em votação a proposta de reajuste. Caso ela seja aprovada, segue para o Palácio da Cidade, onde passará pela decisão do prefeito Firmino Filho. Mas caso não se chegue a um consenso, as discussões serão ampliadas. A intenção da Strans é que o aumento da passagem já entre em vigor no começo do próximo ano.

Estudantes protestam contra o aumento

Desde as primeiras horas da manhã que estudantes e representantes do DCE estão concentrados em frente à Strans em manifestação contra o aumento. O objetivo principal do ato é impedir que o Conselho Municipal e a Superintendência de Trânsito votem o valor proposto, considerado abusivo.



Estudantes começam a se concentrar em frente à Strans, onde acontece a reunião para deliberar sobre o reajuste da passagem (Foto: Gabrielle Alcântara/O Dia)

"Nós temos duas frentes de atuação: o ato e os meio jurídicos. Estamos apoiados nas prerrogativas legais e estamos convocando os estudantes a virem para a rua, porque esse aumento não representa em nada as demandas que a gente tem", afiam Vitor, diretor de finanças do Diretório Central dos Estudantes da Ufpi.

Ele pontua ainda que o sistema de transporte público de Teresina está sucateado, que os ônibus têm um percurso pequeno, não atendendo a toda a cidade como deveria, e a que a integração, nos moldes como foi implantada, diminuiu ainda mais a cobertura das linhas.

Para o DCE, o conselho municipal que vai deliberar a respeito do reajuste da passagem não tem legitimidade para fazê-lo. Isto porque as normas que o regem são defasadas e a não houve convocação ampla para sua composição.

"Problemas são diários"

Uma das críticas feitas pelo DCE à reunião do Conselho Municipal de Trânsito diz respeito justamente à frequência com que ela é feita. Hector Martins, representante da entidade, afirma que os problemas no transporte público de Teresina são diários e que a Strans, em momento algum, anuncia que está se reunindo para tratar das reclamações dos usuários e apresentar melhorias para o serviço.

"Tudo que foi prometido ano passado com o aumento pra R$ 3,30 não foi cumprido. A modernização da frota não foi cumprida, ou foi, mas só em uma parte dela. A melhoria do sistema de bilhetagem também não foi cumprida. Então tem uma série de pendências no sistema de transporte que disseram que o aumento passado iria sanar, mas que não foram sanadas e, mesmo assim, ainda querem aumentar para 2018", diz Hector.

O presidente do Setut, Marcelino Lopes, rebateu as críticas dos estudantes ao reajuste e disse que se trata de algo natural, atribuindo ao aumento do óleo diesel, das tarifas de energia e aos custos da manutenção do transporte público os novos valores propostos.

Maria Clara Estrêla