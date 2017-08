Sistema de Segurança de empresa explode e causa desabamento

O Corpo de Bombeiros de Teresina foi acionado por volta das 11h40min da manhã de hoje (11) para atender a uma ocorrência de explosão na sede de uma empresa de segurança localizada na Avenida Gil Martins, na zona Sul de Teresina. O sistema de segurança que mantém os cofres da empresa fechados explodiu sem causa aparente, causando um desabamento em parte da estrutura do prédio.



De acordo com o tenente Marreiros, do Comando de Socorro do Corpo de Bombeiros, o local precisou ser evacuado às pressas porque a estrutura da construção acabou ficando comprometida com o impacto da explosão. “Não houve fogo, a explosão em si não deixou feridos, mas como havia esse risco de a estrutura do local vir a baixo, nossa equipe achou por bem retirar todo mundo de dentro e evitar uma ocorrência mais grave”, relata o tenente.

Por se tratar de uma empresa de segurança que guarda um sistema de cofres, a Polícia Militar fio acionada ao local para avaliar a hipótese de explosão associada a tentativa de roubo, no entanto isso acabou sendo descartado. “Nós não encontramos nada que configurasse que a explosão foi causada por alguém e a princípio nada de valor foi levado do local, então a hipótese de roubo foi descartada”, informou o capitão Audivan Nunes, do 1º BPM.

O Corpo de Bombeiros trata a explosão como um acidente e está fazendo perícias no local para avaliar suas causas. O Comando de Socorro informou que, até o momento, se tratou de uma falha eletrônica no sistema de segurança que provou o estouro.

Maria Clara Estrêla