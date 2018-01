Sete ônibus irregulares são retirados de circulação pela PRF

Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma blitz na Avenida João XXII, zona leste da capital, para fiscalizar os transportes remunerados de passageiros, incluindo coletivo municipal e intermunicipal, vans e táxis. A operação resultou em 12 autuações.



Blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal na Avenida João XII. Foto: Divulgação

Com a fiscalização, sete ônibus do transporte coletivo de Teresina ficaram retidos por irregularidades, como mau estado de conservação dos pneus e problemas com o tacógrafo, dispositivo que monitora instantaneamente a velocidade, distância percorrida e o tempo de uso de cada veículo. Além dos coletivos, três vans também ficaram retidas.



As empresas terão o prazo de cinco dias para regularizar as situações dos veículos, que só poderão voltar a circular novamente após a fiscalização e liberação da PRF. Ao todo foram mais de 43 veículos fiscalizados.

Os passageiros que estavam nos coletivos retidos pela PRF tiveram que descer e prosseguirem viagem em outros veículos.

Nayara FelizardoGeici Mello