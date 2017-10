Servidores organizam manifestação para cobrar salário e outros direitos no Pi

Os servidores do Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Estado do Piauí (Sindespi) estão organizando uma manifestação para esta sexta-feira (06), contra algumas medidas adotadas pelo governo do Estado. Segundo a presidente do sindicato, Maria das Dores Vieira, a categoria está insatisfeita com o aumento do Iapep/Plamta, no valor de 8,5%, além dos convênios com os hospitais.

“No total geral, ele deu um aumento de 35% nos três últimos anos só nas consultas do Iapep/Planta, sendo que o salário do servidor não segue no mesmo ritmo que os planos. Até agora, o governo sequer implantou o plano de cargo e carreira dos servidores do administrativo e tentou enquadrar os atendentes de enfermagem, auxiliares e operacionais”, disse.

O sindicato também está questionando o convênio com alguns hospitais, que alegam não estar sendo feito o repasse do pagamento dos planos, além da denúncia de assédio moral em algumas unidades, como no Hospital Infantil. “Tem alguns diretores assediando os funcionários para que trabalhem de forma excessiva e sem condições adequadas”, explica.

Maria das Dores enfatiza que a categoria está insatisfeita com a falta de assistência do governo e por isso os servidores estão organizando a mobilização, que pretende colocar essas e outras pautas em discussão. “Estamos com esses rumores de fazer esse ano e pretendemos nos reunir ou no Palácio do Karnak ou no Centro Administrativo, dando esse grito de socorro”, conta.

Isabela Lopes