Sem reajuste há 4 anos, professores da UESPI paralisam por 24h

Sem reajuste salarial há 4 anos, docentes da Universidade Estadual do Piauí aprovaram uma paralisação, no dia 20 de julho, com o objetivo de pressionar o governo e chamar atenção para os graves problemas enfrentados pela comunidade acadêmica da UESPI.

De acordo com a Professora Lina Santana, presidente da Associação dos Docentes da UESPI – ADCESP, o sindicato vem pressionando e exigindo do governo do estado uma resposta com relação ao reajuste salarial da categoria, mas nada de concreto foi apresentado pelo governo até o momento.

“Nós acumulamos uma perda salarial de 30,25% em relação ao último reajuste salarial que ocorreu em 2013. Já emitimos ofícios, fizemos reuniões e até manifestação na secretaria de administração e até agora nada. Se o governo não quer negociar, é preciso que a categoria dê uma resposta a isso. Por isso, nós aprovamos essa paralisação e queremos, a partir dela, construir um calendário para uma greve”, afirma.

Além da questão salarial, a categoria reivindica ainda a realização de concurso público, uma vez que a universidade sofre com a ausência de professores e vários estudantes correm o risco de não terminarem seus cursos no tempo certo. Atualmente 52 disciplinas estão sem professores e pelo menos 13 cursos correm o risco de não serem validados pelo Conselho Estadual de Educação.

“Isso é um verdadeiro descaso com a UESPI, que já sofre de tantos problemas estruturais e financeiros. Nosso movimento de hoje é um alerta, mas existe a possibilidade de um greve por tempo indeterminado, caso o governo do estado não aponte nenhuma solução”, completa a Professora Lina.