Saiba o que abre e fecha no feriado em Teresina

No feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, os estabelecimentos comerciais funcionarão em horário diferenciado. Bancos, agências dos Correios e loterias estarão fechados. Já o comércio do Centro e os shoppings estarão abertos.

As lojas do Centro poderão abrir em período único de seis horas no turno da manhã, tarde ou misto, a depender de cada lojista. Segundo o Sindilojas/PI, as lojas geralmente ficam abertas das 9h às 15h.

Já as lojas do Teresina Shopping funcionarão das 14h às 20h, o Espaço Família das 11h às 20h e as lojas de alimentação e parque das 10h às 22h; as cafeterias estarão abertas das 14h às 22h e a abertura das bilheterias dos Cinemas será a partir das 12h30. O Hiperbompreço funcionará das 9h às 21h. No shopping Rio Poty, as lojas funcionarão das 15h às 21h.

Por sua vez, o Comercial Carvalho informa que as lojas de Teresina funcionarão com horário de domingo, que varia por loja. Para saber o funcionamento de cada loja, o número do Serviço de Atendimento ao Consumidor do Grupo Carvalho encontra-se à disposição: 0800 086 1516.

As lojas do Pão de Açúcar estarão abertas de 7h às 21h, exceto a loja localizada na avenida Dom Severino, que abrirá das 7h às 22h. Já o Extra Hiper, localizado na Avenida Presidente Kennedy, funcionará de 7h à meia-noite e o Extra Super, na Avenida Barão de Gurgueia, das 7h às 22h.

Quem desejar utilizar serviços bancários deverá se dirigir aos caixas de autoatendimento ou utilizar internet banking, por meio de dispositivos móveis.

Pós-feriado

O governador do Piauí, Wellington Dias decretou o ponto facultativo no dia 13, pós feriado. O decreto 17.402, foi publicado no Diário Oficial do Estado. A medida vale para os órgãos da administração pública estadual direta, indireta, autárquica e fundacional, sem prejuízo para serviços essenciais, como saúde e segurança.

A direção do Hospital Getúlio Vargas (HGV) informa que, por conta do ponto facultativo no dia 13 de outubro, as consultas marcadas para o Ambulatório Dirceu Mendes Arcoverde (Prédio Azul) para esta data, foram remarcadas para os dias 10 e 17 de novembro. Para saber em qual das datas será atendido, o usuário deverá ligar para o número 86 3221 3040, ramal 129 ou 3221 6964.



