Decisão sobre aumento de passagem é adiada para a próxima semana

Atualizada às 12h15min

A reunião que votaria hoje a proposta de reajuste da passagem de ônibus em Teresina foi adiada para a próxima semana após um início de tumulto depois que estudantes e trabalhadores ocuparam a Strans, onde o Conselho Municipal de Transporte estava reunido. Segundo o superintende de trânsito, Carlos Daniel, o ente municipal vai convocar a partir de terça-feira (02) os representantes do movimento estudantil e as entidades lugares à Prefeitura para deliberar sobre o assunto.

"O reajuste vai ser de um pouco mais de 12%. A proposta é ir de R$ 3,30 para R$ 3,71 a passagem inteira, e de R$ 1,05 a R$ 1,18 a meia passagem. Ainda não temos uma data para que os novos valores entrem em vigor, caso a proposta seja aprovada, porque ainda vai passar pelo crivo do prefeito", explicou Carlos Daniel.

Iniciada às 10h55min

A reunião do Conselho Municipal de Transporte Público, que acontece na sede Strans, para votar a proposta de reajuste da tarifa para 2018 começou sem a participação de estudantes e representantes das várias categorias profissionais da Capital. Considerando a reunião ilegítima, assim como a proposta de reajuste, os manifestantes, coordenados pelo Diretório Central dos Estudantes, ocuparam a Strans e entraram na sala de reuniões para impedir que a proposta de aumento seja votada.



A Polícia Militar foi acionada e entrou no local para poder retirar os estudantes do recinto e permitir aos membros do Conselho que continuassem a deliberação acerca do reajuste. O diretor financeiro do DCE, Hector Martins, explica que os estudantes se recusaram a entrar na reunião quando esta começou porque a consideram ilegítima, criticando inclusive a decisão da Strans de se reunir somente uma vez no ano para decidir justamente o aumento da passagem.

Veja o vídeo





“Nós temos problemas diários no transporte público e só vemos reuniões do Conselho quando é para aumentar a tarifa. Mas discutir a situação de precariedade do transporte com a qual nos deparamos todos os dias, ninguém discute”, foi o que afirmou Hector. Por não terem participado do início da reunião e terem sido impedidos pela polícia de entrarem na sala onde acontece a deliberação, o DCE informou que pretende acionar a Justiça para contestar a legitimidade do que for decidido.

Os estudantes entraram na Strans entoando gritos de guerra como “A nossa luta unificou, é estudante junto com trabalhador” e “O conselho está reunido e a pauta é o aumento da passagem. Eles já disseram que vão votar então nós estudantes trabalhadores temos que responder: não vão votar”.

Houve um princípio de tumulto quando os estudantes foram impedidos pela polícia de adentrarem na sala de reuniões. Os PM formaram uma espécie de barreira para evitar que mais manifestantes interrompam o andamento da votação.

Maria Clara Estrêla, com informações de Gabrielle Alcântara