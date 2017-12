Repórter do Sistema O DIA ganha Prêmio de Reportagem do Outubro Rosa

"Câncer de mama: é possível virar essa página", esse foi o tema da série da repórter do Sistema O DIA, Glenda Uchôa, premiada pela Fundação Maria de Carvalho Santos, no II Prêmio da Reportagem Outubro Rosa. O concurso visa promover a conscientização e prevenir o câncer de mama.

Questionada como foi o processo de produção da reportagem, Glenda conta que seu objetivo era transpor o estigma do câncer. “Muitas vezes, na sociedade, as pessoas falam em câncer, as mulheres falam em câncer, e associam a uma condenação de morte. Eu quis mostrar justamente que as chances de cura são enormes”, explica.



Marlene, participante da caminhada, está em tratamento há seis meses. Foto: Moura Alves/ODIA

A reportagem premiada na categoria mídia impressa foi publicada na edição do jornal O Dia do dia 9 de outubro de 2017, com o título “Caminhada Rosa mobiliza pessoas para a importância do diagnostico precoce”. A repórter acompanhou todo o percurso da 11º edição da Caminhada Rosa, que este ano tinha como tema principal a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama.

Na primeira parte da reportagem, Glenda aborda mulheres que tiveram câncer de mama, que estão em tratamento e ainda pessoas que tiveram casos na família e acreditam ser de suma importância apoiar a causa. Na segunda parte, a repórter conta a história de Edson, um homem que perdeu sua esposa por causa do câncer e estava participando da caminhada alertando o quanto é importante o apoio dos parceiros na luta contra o câncer.

Glenda afirma que receber um prêmio desses dá a sensação de missão cumprida, além de dar impulsos para buscar novos horizontes. “É gratificante como profissional poder ver o nosso trabalho ser valorizado, mas ainda mais pelo sentimento de recompensa humana, social. Uma matéria como essa ajuda a difundir informações que podem salvar vidas, que dão esperanças. É assim que eu vejo sendo cumprida a função do jornalismo e é assim que eu me sinto impulsionada para buscar novas pautas e horizontes”, disse.



Glenda Uchôa, repórter do Sistema ODIA e ganhadora do prêmio de mídia impressa do II Prêmio de Reportagem Outubro Rosa. Foto: ODIA

Em sua carreira, Glenda Uchôa já ganhou outros prêmios, como o 1º lugar no Prêmio do Jornalismo do Conselho Regional de Odontologia, o 2º lugar no Prêmio do Ministério Público e 2º lugar no Prêmio do Sescoop-PI (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo).



A cerimônia de premiação acontecerá no próximo dia 12, terça-feira, na Fundação Maria Carvalho dos Santos, localizada no bairro Ilhotas, zona leste da capital, onde será comemorado o aniversário de 20 anos da instituição.



Maria Clara EstrêlaGeici Mello