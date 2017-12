O aumento da quantidade de abusos registrados nos conselhos tutelares de Teresina foi o tema abordado na reportagem da repórter do Sistema O DIA, Glenda Uchôa, ganhadora em segundo lugar na categoria “Impresso” do Prêmio de Jornalismo realizado pelo Ministério Público Estadual.



Intitulada de “Registros de abuso sexual infantil quase dobram nas zonas Sudeste e Centro de Teresina”, a repórter mostrou que o Conselho Tutelar da zona Sudeste de Teresina teve um aumento de quase 50% no registro de casos de abuso sexual infantil; em 2016, foram 38 casos registrados, enquanto em 2017 o numero já chega a 64 casos denunciados. Na zona central o número foi de 19 para 29 casos denunciados no período de um ano.

Repórter do Sistema O DIA é premiada em concurso do Ministério Público. (Foto: Arquivo Pessoal)



Glenda Uchôa explica que buscou mostrar ações de combate ao abuso sexual infantil e procurou entes públicos mobilizados no sentido de combate e prevenção, entre o Ministério Público do estado do Piauí, através do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude. Na reportagem, a repórter também aponta como identificar e denunciar casos de abuso sexual em menores de idade.

A reportagem premiada foi publicada no dia 18 de novembro deste ano, na edição do Fim de Semana do Jornal O DIA. Para a jornalista, o que a motiva é a responsabilidade social de contar histórias, especialmente de temas tão sensíveis. Além disso, o objetivo é também sensibilizar a sociedade civil acerca da importância do tema.

“Cabe a mim uma responsabilidade muito grande, porque é uma repórter humana escrevendo para leitores humanos, mas trabalhando vidas humanas. São pessoas ali, são histórias de pessoas que vão estar marcadas para sempre na página do jornal. Então vai do lado humano de se sentir humana igualmente às histórias que eu ouço. E da responsabilidade social de interferir e mudar essas histórias”, frisa Glenda.

A entrega da premiação aconteceu na manhã de ontem (18), na sede do Ministério Público Estadual, na zona Leste de Teresina. Na ocasião, a repórter também afirmou que ganhar o prêmio é impulso para aguçar o olhar acerca desse tipo de temática.

“O Jornalismo é isso, é olhar a alarmar, a ferida está ali, vamos ver como a gente pode curar juntos e ver o que está sendo feito. Além de falar com as instituições públicas, a gente falou também com estudantes, porque tem um projeto também com esse tema de combate ao abuso sexual. E aí você acredita mais no mundo”, conclui.

Nayara FelizardoLetícia Santos