Quase um ano após teto cair, reforma da Igreja São Benedito não começou

Ainda não há prazo para a conclusão da reforma da Igreja São Benedito, localizada no Centro de Teresina, que teve parte do teto destruído após uma das torres desabar, em setembro do ano passado. Segundo o Frei Edmilson Vieira, pároco da Igreja, a obra ainda não foi iniciada porque a entidade está aguardando o orçamento dos reparos.

(Foto: Jaílson Soares/ O Dia)

“O projeto de engenharia está sendo elaborado com os critérios rigorosos do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), por ser um patrimônio e uma construção tombada. É o Iphan que precisa avaliar as estruturas e aparência externa, que não pode ser abolida daquilo que já existe”, disse.

Na reforma, está previsto o reparo da torre que desabou, assim como o reforço das outras sete torres existentes, como forma de evitar futuros desabamentos. “O que ocorreu foi a queda de um pontalete, que é uma torre pequena, e, como existem outras sete, faremos um reforço com ferro e cimento, porque a construção na época foi feita com barro e tijolo e ela já soma 140 anos”, conta.

O Frei explica que a medida de reforçar as outras torres é apenas por precaução e será feita aproveitando as intervenções na igreja, que também passará por pintura e instalação de climatização. Edmilson Vieira conta que foram causados danos no teto e forro, mas que nenhuma pessoa chegou a se machucar no momento do desabamento.



(Foto: Jaílson Soares/ O Dia)



“Com a definição do reforço das torres, será feita também a pintura interna e externa da igreja. Por enquanto, a Igreja não está funcionando por precaução, mas quando toda a reforma for concluída, a igreja será reinaugurada”, destaca. O projeto de reparo está sendo elaborado cuidadosamente, vez que a última reforma feita na igreja foi no final da década de 1980.

Climatização

A Arquidiocese de Teresina está com projeto de climatizar a Igreja São Benedito. O projeto já está sendo elaborado, assim como a parte estrutural para colocação dos aparelhos externos e internos.

O pároco da Igreja, Frei Edmilson Vieira, pontua que a licença para instalação da parte elétrica já foi aprovada. “A instalação das centrais de ar vai depender da conclusão do restauro das torres, para só depois instalar todo o maquinário.

Relembre o caso

Uma das oito pontaletes, que ficam em volta da torre principal da Igreja São Benedito, desabou na madrugada do dia 14 de setembro de 2016. O estrago só foi percebido no dia seguinte, quando o sacristão chegou ao local. Com o desabamento da estrutura, parte do teto, forro e bancos foram destruídos.

Desde então, o local foi interditado para reforma e as celebrações suspensas. A Igreja São Benedito tem mais de 140 anos e foi o terceiro templo católico a ser construído na capital do Piauí.

Isabela Lopes