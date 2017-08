Proteção física e protetor solar são indispensáveis para os teresinenses

Para a parte da população que trabalha se expondo ao sol diariamente, como mototaxistas, vendedores ambulante e garis, a proteção é indispensável. Edilson Silva trabalha há mais de cinco anos sendo mototaxista e diz que os efeitos da exposição ao sol é irreversível.

“Tenho muitas manchas no rosto, minhas mãos são muito ressecadas, determinadas partes do meu corpo são mais queimadas que outras, fora a quentura que é insuportável. A gente tem que andar com essas mangas longas, luvas, que às vezes não é nem bom usar porque escorrega, protetor solar no rosto, nas mãos não podemos passar pois escorrega também. E ainda assim a gente vê as consequências de tralhar no sol”, lamenta o trabalhador.