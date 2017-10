Procissão de São Francisco de Assis leva milhares de devotos às ruas

As luzes das velas pareciam intermináveis. Ao som de cânticos católicos, uma multidão de adultos, crianças e idosos se reuniu no final da tarde desta quarta-feira (04), no Santuário de São Francisco de Assis, localizado no Dirceu I, na zona Sudeste de Teresina, para celebrar o dia do santo padroeiro da comunidade. São Francisco de Assis, considerado padroeiro dos animais e do meio ambiente, também é conhecido como o pai dos pobres. Em sua homenagem, essa data é celebrada com missas, novenas e procissões nas paróquias e comunidades da Arquidiocese de Teresina.

O Santuário de São Francisco de Assis foi uma das paróquias a celebrar o dia do santo. De acordo com o acólito Wesley Bruno, este ano a paróquia celebra 38 anos, com o tema "Maria e Francisco, ensina-nos a viver a paz". O festejo, iniciado no dia 25 de setembro, finalizou na noite de hoje com uma grande procissão pelas ruas do bairro. De acordo com a organização do evento, estima-se que cerca de 60 mil pessoas compareceram à procissão.

São Francisco de Assis acreditava que, para o cristão viver o real significado do Evangelho de Cristo, deveria abdicar de todos os confortos e seguir à risca a vida de Jesus Cristo. Para o padre Gonçalo, pároco do Santuário de São Francisco de Assis, é importante que os fiéis fiquem atentos aos ensinamentos deixados pelo santo, que pregava a humildade e o amor ao próximo. "Nós devemos aprender com esse amor que ele pregou entre as pessoas, viver a fraternidade e a comunhão. Ele nos ensina que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, devemos compartilhar com os mais necessitados", afirma.

Veja fotos da procissão:

(Fotos: Elias Fontenele)

Nathalia Amaral