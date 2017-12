PRF aplica mais de mil multas e recolhe 252 motocicletas durante operação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-PI) divulgou nesta segunda-feira (18) mais um balanço da Operação Duas Rodas, deflagrada na semana passada, para coibir infrações de trânsito cometidas por motociclistas na região da Grande Teresina. Até o momento foram fiscalizados 381 veículos e aplicadas 1.090 multas, sendo a maioria delas por ausência de Carteira de Habilitação.



A segunda infração mais cometida pelos motociclistas foi pilotar sem o devido licenciamento do veículo e a terceira, conduzir sem o uso do capacete. Estas duas ocorrências somaram, respectivamente, 225 ocorrências e 153 ocorrências. As ultrapassagens proibidas corresponderam a 38 registros. Esta última é considerada pela PRF como uma das principais causas de acidentes com mortes nas rodovias federais brasileiras.

A Polícia Rodoviária Federal contabilizou ainda nove ocorrências criminais e recolheu 252 veículos trafegando em situação irregular. Foram realizados também 66 testes o bafômetro. De acordo com o inspetor Barros Filho, porta-voz da PRF-PI, a operação Duas Rodas tem apresentado dado positivos, mas o trabalho de conscientização, prevenção e combate a infrações de trânsito são somente uma parte do objetivo da ação.

“Nós temos índices altos de crimes de roubos, assaltos, principalmente, praticados em motocicletas e a nossa ação inclui também a fiscalização para evitar que estes tipos de ocorrências ser repitam com mais frequência. Retirando as motocicletas irregulares das ruas, nós, consequentemente, impedimos que esses veículos sejam utilizados para outras práticas ilícitas”, finaliza o inspetor.

Maria Clara Estrêla, com informações da PRF-PI