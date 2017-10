Prefeitura entrega uma tonelada de alimentos para vítimas de incêndio

Nesta terça-feira (17) a Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (SEMCASPI) começou, em caráter emergencial, a distribuição de uma tonelada de cestas básicas, além de frutas e verduras para as famílias do acampamento 8 de março, que perderam seus bens pessoais em um incêndio no último domingo (15).

Em parceria com a Superintendência de Desenvolvimento Rural (SDR), foram entregues cestas básicas, alface, mandioca, mamão, tomate e abóbora, dentre outras hortaliças e verduras. “Nós estivemos no local desde o dia do ocorrido, no domingo (15), com a Defesa Civil. Na segunda-feira (16) fomos com nossa equipe da assistência e com o apoio da saúde. Estaremos a todo momento junto com as pessoas que vem fazer suas doações ou prestar voluntariado. Queremos ajudar a minimizar os danos e hoje (17) trouxemos cerca de uma tonelada de mantimentos para que essas pessoas tenham um mínimo alívio e tenham como se alimentar”, declarou Samuel Silveira, secretário da Semcaspi.

Também já está sendo feito um levantamento do número exato de famílias vítimas do incêndio, para que eles sejam encaminhadas para os programas sociais do governo. "Nesta segunda (17) estão sendo feitos cadastramento e identificação das famílias que residem na região. O local é assistido pelo Cras Sul II da Vila Irmã Dulce, mas estamos fazendo uma força tarefa com todos os Cras a região, para ajudar as famílias em relação a assistência social", declarou Suelênia Barros, gerente de Proteção Social Básica (GPSB) da Semcaspi.

“Nossa equipe permanece aqui fazendo os cadastros da área de assistência e também com as orientações da Defesa Civil. Estaremos de uma forma permanente, acolhendo e acompanhando essas pessoas”, complementa o secretário Samuel Silveira.

Residindo há um ano e três meses no acampamento, Celino Alves da Silva agradeceu o auxílio que estão recebendo. "Tudo que vier a gente recebe de bom coração. Precisamos de tudo, porque perdemos tudo. Queimou tudo”, afirmou Celino.

Atendimentos de saúde

A equipe de Saúde da Família da Unidade Básica de Saúde da Chapadinha Sul também está desde o começo da semana prestando assistência às famílias atingidas pelo incêndio. Somente nesta segunda (17) foram mais de 30 atendimentos médicos e de enfermagem, além de levados medicamentos, material para curativo e soro para reidratação oral.

Toda a equipe saúde da família da região da Chapadinha está envolvida. Duas enfermeiras permanecem no local, assim como um pediatra, um clínico geral e um psicólogo prestando assistência.

Prefeitura de Teresina