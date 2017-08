Prefeitura de Teresina divulga programação do 'Teresina é Pop'; veja lista

O Teresina é Pop é um dos eventos que marcam a programação do aniversário de Teresina. Este ano, em sua 15ª edição, ele retoma uma de suas principais características, que é a de ser um evento multicultural, abrangendo diversos tipos de expressões artísticas num mesmo espaço, permitindo uma interação do público com o que os artistas da cidade vêm produzindo. O festival é gratuito e acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de agosto, no Theresina Hall.

De acordo com a Coordenação de Música da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves 52 bandas foram inscritas para o evento. Uma curadoria formada por três produtores culturais da cidade escolheu 15 bandas, com base no material que elas apresentaram, seguindo o que havia sido solicitado no edital do festival.



"A ideia é fazer um festival completo, fazendo com que o público possa interagir com essas expressões que fazem parte da cultura da cidade. Houve 52 inscrições de bandas, tanto da capital quanto do interior, foi montada uma curadoria técnica formada por três produtores culturais da cidade para avaliar o material enviado pelas bandas conforme foi solicitado no edital”, explica Marlon Rodner, coordenador de Música da Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves.



Marlon afirma ainda que os critérios utilizados são principalmente o fato dessas bandas terem um trabalho autoral forte, de estarem realmente fazendo shows, com CDs e músicas lançadas em plataformas digitais. “O festival é um presente para a cidade. Esse ano houve uma renovação do line up. As bandas escolhidas pelos curadores são conhecidas do grande público, mas a maioria ainda não tocou no festival", acrescenta o coordenador.



Além disso, este ano o evento acontecerá em novo espaço. "Esse ano estamos com uma parceria com o Theresina Hall, que cedeu seu espaço para a realização do evento. Estamos formatando um festival multicultural, com 15 bandas de estilos musicais diversificados, como pop, rock, reggae, heavy metal, hard core, mas também com outras expressões de arte", afirma Marlon.

Nesta quarta-feira (09), aconteceu a primeira reunião entre bandas e organização do festival para esclarecer dúvidas, definir a ordem e datas de apresentação das bandas e assinatura de Termo de Compromisso, além da apresentação do conceito da edição.

Veja lista das bandas selecionadas:

André De Sousa (The)

Bia E Os Becks (The)

Campo Minado (The)

Chalice Of Throe (Floriano)

Cianeto Hc (The)

Cidade Estéril (The)

Deguella (The)

Fronteiras Blues (The)

Fullreggae (The)

Jah Une (The)

Hugo Dos Santos (The)

Mero Homem (The)

Negative Green (Phb)

Scud (Phb)

Vulgo Garbus (The)

Da redação