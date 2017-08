"Precisamos devolver a cidade para as pessoas", diz Firmino Filho

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), concedeu entrevista exclusiva ao jornal O DIA. Na abordagem, o gestor afirmou que em um ano e meio o modelo de transporte público da capital estará modificado e mais eficiente, negou insatisfação com sua base de apoio na Câmara e afirmou que o cenário para as eleições de 2018 ainda não pode ser visualizado.

O gestor afirmou que não concorrerá nas eleições do ano que vem e ainda demonstrou gratidão a atuação de Ciro Nogueira (PP) na defesa de recursos federais para a cidade. Firmino Filho comentou ainda que neste ano, o enredo do aniversário da cidade homenageia mulheres. Sobre os problemas da cidade, ele citou que existem em todas as áreas, e elencou o que precisa ser feito para solucioná-los.



Foto: Jailson Soares/O Dia

ODIA: Como está o andamento das obras de mobilidade urbana da capital? Algumas já estão feitas, outras em andamento, mas há ainda muitas reclamações por parte da população, sobretudo em relação ao transporte público. Qual o cronograma dessas obras?

Firmino: A rigor, o novo sistema de transporte público precisa, para entrar em operação, de um conjunto de itens. Primeiro as obras, que incluem os corredores de ônibus, os terminais de integração. Segundo precisa ter a reformulação das linhas, que provoca uma reformulação do gerenciamento por parte da Strans e, terceiro, um conjunto de investimentos por parte das empresas. Então, a programação incluía, o início pela zona Sul, mas tivemos o problema com a Praça do Parque Piauí e isso atrasou. Então, a região que foi possível começar foi a Sudeste. Lá tivemos a construção dos terminais e a principal obra que foi a Ponte Anselmo Dias. Lá já iniciamos a integração como forma experimental aos sábados e feriados. Para que ele possa funcionar de forma definitiva, vamos precisar dos ônibus troncais, com ar condicionados, que já estão sendo contratados pelas empresas, por meio de um financiamento com a Caixa Econômica. Acreditamos que, até o final de outubro, teremos esses ônibus. A região sul vem na sequencia, seguida da zona Norte e, por último, a Leste. A zona leste será a última, mas, no segundo semestre do ano que vem, esses terminais estarão em funcionamento. Todo o sistema deverá estar em funcionamento no final de 2018. O objetivo é dar mais rapidez e qualificar também com os ar condicionados nas linhas troncais. Existe, de maneira geral, uma queda no número de usuários do transporte público e, o objetivo com essas mudanças é, reverter, com ganhos de qualidade, o número de passageiros.





Veja aqui a entrevista na íntegra



João Magalhães e Mayara Martins - Jornal O Dia