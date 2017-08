Ponte Juscelino Kubitschek ganha novas faixas e praça cultural

A ponte Juscelino Kubitschek, que liga o centro de Teresina à zona Leste, recebeu duas inaugurações na manhã de hoje (14): a conclusão da terceira pista e a entrega do Complexo Francisco das Chagas de Araújo Costa Júnior, na avenida Marechal Castelo Branco.

A ponte recebe mais duas faixas de tráfego e um passeio central para pedestres e ciclistas. Serão agora cinco pistas para veículos no sentido Centro-Leste, e três no sentindo contrário. Além disso, o passeio central para pedestres e ciclistas da ponte do Meio vai interligar os canteiros centrais das avenidas Frei Serafim e João XXIII.

Também será inaugurada uma das duas praças sob a ponte JK, que recebeu o nome de Francisco das Chagas de Araújo Costa Júnior, um dos idealizadores do Coletivo Salve Rainha, morto em um acidente de trânsito em 2016. O local, construído para ser um ponto de cultura de Teresina, conta com um anfiteatro e local para exposições.

A reforma foi motivada pela ocupação, realizada pelo Coletivo Salve Rainha durante as temporadas de maio de 2015 e 2016. Para a inauguração do espaço, o Salve Rainha volta para debaixo da ponte para uma temporada, chamada “Rainha da (IN)Visibilidade”. O evento servirá de abertura para a temporada de Primavera, que acontece em setembro.

De acordo com o Governo do Estado, as obras da reestruturação da Ponte Jk custaram R$ 31.686.491,73, incluindo a construção da ponte do Meio, construção dos acessos, reforma da ponte JK e implantação do passeio central. Já a construção das duas praças sob a ponte JK está orçada em R$ 1.696.978,11, com recursos do Governo do Estado, por meio da Setrans-PI.

