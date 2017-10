Atualizada às 17h23min

A equipe de gerenciamento de crise da Polícia Militar foi acionada até o local da invasão para tentar resolver o conflito. Ao todo, 78 famílias que moram de aluguel no Povoado Soinho fizeram a ocupação e os ânimos se acirraram depois que homens, supostamente a mando do proprietário do terreno, teriam tentado desapropriar o local.

De acordo com a coronel Júlia Beatriz, o objetivo da ida da PM até o local é tentar fazer o diálogo entre os ocupantes e os representantes do proprietário do terreno para que a área seja desapropriada até que a Justiça decida o que deve ser feito. "Nós fizemos para evitar esse confronto e fazer um acordo para que todos saiam da área, até que a Justiça decida. Não estamos aqui para tirar ninguém, a não ser que exista uma decisão judicial, o que ainda não é o caso", explica.

78 famílias ocupam terreno no Soinho e PM é acionada para desocupação. (Foto: Jailson Soares/O Dia)



Mesmo com a presença da Polícia Militar, os ocupantes, entre eles mulheres, crianças e idosos, se recusaram a sair do terreno, alegando que o local se encontra desocupado há pelo menos 30 anos. "Todas as famílias tem crianças e precisam de um lugar para morar. Aqui nunca foi limpo, sempre foi perigoso e estava sendo usado como lixão", explica uma das ocupantes, a dona de casa Francidalva dos Santos.

A polícia informou ainda que o dono do terreno já teria registrado um boletim de ocorrência no 25º Distrito Policial para que a Justiça decida sobre a desapropriação do terreno.

Iniciada às 15h56min

Uma viatura do 5º BPM foi acionada por volta das 15 horas da tarde desta terça-feira (17) para conter um tumulto ocorrido durante a ocupação de um terreno na estrada que leva ao Povoado Soinho, zona Rural de Teresina.



O terreno estaria sendo usado por criminosos da região como depósitos de objetos roubados e até um corpo já foi encontrado no local. Foi no intuito de evitar que a área continuasse sendo usada para práticas criminosas que um grupo de famílias da região resolveu ocupa-la. A informação é do sargento Cabral, do 5º BPM.

“Nós fomos acionados porque havia uma confusão ocorrendo no local indicado. Ao que consta, o tumulto envolve as famílias que estavam tentando ocupar o terreno e um pessoal enviado pelo proprietário, que estaria querendo tirá-las de lá. Até o momento não chamaram reforço, mas a situação estava saindo do controle quando fomos chamados”, afirma o sargento Cabral.

Veja fotos da ocupação:

(Fotos: Jailson Soares/O Dia)





Maria Clara Estrêla e Nathalia Amaral