Planilha prevê aumento de passagem sem congelamento pra estudante

O Conselho Municipal de Transporte Público se reuniu na manhã desta quarta-feira (27) para avaliar a planilha apresentada pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), que prevê o aumento da passagem de ônibus e o fim do congelamento da tarifa estudantil a partir do próximo ano.



De acordo com o presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal do Piauí (Ufpi), Vitor Carvalho, a planilha propõe o reajuste da passagem no valor de R$ 0,41, chegando a R$ 3,71. Já os estudantes teriam que pagar R$ 1,18. Atualmente, essa tarifa custa R$ 1,05. “A votação não aconteceu hoje por causa da pressão das entidades estudantis da Ufpi, Uespi e secundarista”, afirma

Uma nova reunião foi marcada para amanhã (28), às 9h, na Strans. Os representantes dos estudantes no Conselho Municipal de Transporte Público estão convocando os usuários de ônibus para irem até o local pressionar contra o reajuste. “O Conselho passou o ano todo sem se reunir, aí fazem a convocação em pleno recesso somente para aprovar esse reajuste abusivo”, afirma Vitor.

A assessoria da Strans informou que a reunião de hoje foi convocada para discutir vários assuntos relacionados ao transporte público, entre eles a planilha com a tarifa de ônibus em Teresina.





Nayara Felizardo