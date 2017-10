Pitbull invade igreja e vira atração durante casamento em Teresina

Uma atração inusitada chamou a atenção dos convidados e dos noivos em um casamento, na última quinta-feira (12), na Igreja do São Cristóvão, na zona Leste de Teresina. Um cachorro da raça Pitbull entrou na igreja junto com os padrinhos, passeou pelo altar e assistiu à cerimônia ao lado da banda. Para a noiva, Luiza Freitas, o cachorro roubou a cena devido ao seu porte físico e por ser de uma raça que, equivocadamente, é tida como agressiva.



Pit bull invade igreja e vira atração durante casamento em Teresina. (Foto: Arquivo Pessoal)



Hulk, um pitbull de cor marrom, havia fugido de casa por um descuido dos donos. Por causa do calor, o cão acabou se refugiando na igreja do bairro São Cristóvão, que é climatizada. Durante a entrada dos padrinhos no casamento, o cão entrou na igreja tranquilamente e sentou ao lado da banda. O cão ainda passeou ao lado dos pajens e damas de honra, e durante parte da cerimônia ficou perto dos noivos, sempre balançando o rabo em demonstração de felicidade. Alguns convidados chegaram a fazer carinho no cachorro, que em nenhum momento mostrou agressividade.

Segundo a fotógrafa Kátia Barbosa, a cena inusitada foi registrada por vários convidados. Funcionários do cerimonial responsável pela organização do casamento até tentaram fazer com que Hulk saísse da igreja, fazendo uma trilha de biscoitos e oferecendo água, mas o cão parecia satisfeito em participar da missa. “Nós ficamos com medo quando ele foi em direção das crianças, mas ele apenas passou como se estivesse cumprimentando e as crianças não tiveram medo dele”, relata a fotógrafa.

Hulk havia fugido de casa. (Foto: Kátia Barbosa/Arquivo Pessoal)

Já a noiva Luiza Freitas conta que quando soube que havia um cão na igreja, não imaginava que seria um cão da raça Pitbull, mas que o comportamento do cão deixou todos tranquilos. “Meu noivo falou que tinha um cachorro na igreja, mas na hora eu não prestei muita atenção, só depois que vi o quanto ele era enorme. Ele estava muito tranquilo, não fez nenhum barulho, ficou muito comportado”, conta a noiva.

Segundo Luiza Freitas, os noivos chegaram a cogitar a possibilidade de ficar com o cachorro. “A gente o viu bem cuidado e sabíamos que deveria estar perdido, mas se não tivesse, meu noivo disse que queria ficar com ele, porque a gente gosta muito de bichos. Pra mim foi uma situação inusitada, ninguém se assustou, todo mundo curtiu, é uma história para contar para os nossos filhos”, destaca a noiva.

A história repercutiu nas redes sociais e muitas pessoas se prontificaram para cuidar do cachorro. Contudo, após a cerimônia, Hulk foi encaminhado para uma clínica veterinária, de onde foi resgatado pelos donos neste sábado (14) e já voltou para casa.





Cão entrou na igreja junto com os padrinhos. (Foto: Kátia Barbosa/Arquivo Pessoal)

