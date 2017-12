Perturbação do silêncio deve ser denunciada à Delegacia de Crimes Ambientais

Bruna Fontenele explica que a delegacia já deu entrada em mais de 150 processos Desde agosto deste ano, as denúncias de perturbação de sossego e poluição sonora, antes atendidas pela Delegacia do Silêncio, são recebidas pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Porém, nem todo mundo sabe da mudança e continua tentando denunciar a perturbação pelo antigo telefone da delegacia responsável, como relata o funcionário público Dowglas Borges.

No final do mês de novembro, ele estava com sua família descansando em um sábado à tarde, quando começou uma festa no bar que fica em frente ao seu apartamento, localizado no Conjunto João Emílio Falcão, bairro Cristo Rei, na zona Sul de Teresina. O pagode, que começou à tarde, continuou à noite e Dowglas resolveu ligar para a Delegacia do Silêncio, por volta das 20h30. “Chamou, chamou e ninguém atendeu. Fiquei muito chateado e essa não é a primeira vez que recorremos à Delegacia e ninguém atende”, desabafou.



A reclamação foi a mesma da advogada Alanna Queiroz. Era 23h de sábado, do dia 2 de dezembro, quando Alanna resolveu ligar para a Delegacia do Silêncio, pois ninguém da sua família estava conseguindo dormir devido ao barulho de uma reforma que estava sendo feita na igreja que fica em sua rua, a Rua 19 de Outubro, no bairro Lourival Parente, zona Sul de Teresina.

“Liguei por duas vezes e ninguém atendeu. Na minha casa tem crianças, idosos e ninguém estava conseguindo dormir por conta da quebradeira e 'zuada' de furadeira. E a gente ainda não tem nem a quem recorrer, porque a Delegacia do Silêncio não funciona”, disse.

A titular da atual delegacia responsável por receber as denúncias, Bruna Fontenele, afirmou que desde que a mesma foi inaugurada, em agosto, foi informado e divulgado que as demandas antes direcionadas à Delegacia do Silêncio, deveriam ser agora reportadas à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, pelo número 3230-2025.



A delegada esclareceu que agora os crimes de perturbação de sossego podem ser denunciados tanto nos distritos, como na Delegacia do Meio Ambiente. Os primeiros atendem reclamações de vizinhanças, e o último recebe reclamações de estabelecimentos comerciais, bares e paredões de som, ou seja, poluição sonora em nível coletivo.

