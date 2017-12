Parque da Cidadania receberá decoração natalina de cerca de R$ 700 mil

Por mais um ano consecutivo, o Parque da Cidadania é o local escolhido para receber a decoração de Natal da Prefeitura de Teresina. A partir desta segunda-feira (11), o local contará com árvores de Natal, sendo a principal com 18 metros de altura, além da casa do Papai Noel, presépio, entre outros enfeites. De acordo com o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marco Antônio Ayres, decoração custou em média R$ 700 mil.



O local foi o escolhido por ter uma localização central e ser bastante frequentado pela população. Foto: Moura Alves/ODIA

Como complemento da decoração, haverá um sistema de iluminação dinâmico entre as avenidas Frei Serafim e Miguel Rosa e no cruzamento delas também terá uma árvore de Natal. Dentro do parque, 50 árvores naturais serão envoltas com pisca-piscas, 30 postes serão ornados com LED, estrelas 3D em espiral, ornamentação nos pergolados e cenários com anjos e presépios no espelho d’água completarão a decoração. A fachada da Prefeitura de Teresina e a Estação Ferroviária também receberão as luzes de Natal.

O local foi escolhido porque é um ponto central e muito frequentando pelas famílias teresinenses. “Antes, a gente fazia nas avenidas Frei Serafim e na João XXIII, mas ficava muito espalhado, disperso. No Parque, é muito mais convidativo, fechado, organizado e tem seguranças. Esperamos despertar a magia do Natal e junto com toda a população, comemorar essa data tão importante”, frisa o secretário Marco Antônio.

A novidade do ano é a instalação da casa do Papai Noel em tamanho real, para as pessoas entrarem e tirarem fotos, promovendo maior interação com os visitantes. O objetivo é retratar a magia do Natal, encantando os públicos de todas as idades. A decoração vai ficar disponível por todo o mês de dezembro e será desmontada nos primeiros dias de janeiro.

Avaliação

O professor Leonardo Coelho conta que vai ao local frequentemente com seu filho e acha importante a decoração no período natalino. Ele visitou o Parque no ano passado e aprovou a decoração. “Acho a decoração extremamente importante porque é um meio de convivência, encontrar outras pessoas, de outras regiões. A gente espera um ambiente muito familiar”, diz ele.

Para o professor, investir em lazer é fundamental e, apesar de achar o valor do investimento um pouco elevado, confessa que não tem conhecimento da média de valores desse tipo de decoração. “O lazer, tanto quanto a saúde, educação e esporte, é um direito constitucional. Num discurso de uma pessoa leiga, me parece ser um valor elevado, mas vejo que é importante o investimento”, afirma.

Virgiane PassosKaroll Oliveira