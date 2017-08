Paratleta do Ceir é campeão brasileiro no Circuito Loterias Caixa

O paratleta está classificado para a fase final do Circuito Loterias Caixa, que será em outubro, em São Paulo. Essa competição é o mais importante evento paralímpico de atletismo, natação e halterofilismo do país, organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e patrocinado pelas Loterias Caixa, e abre as portas para competições mundiais.

“Estavam na competição, os melhores paratletas do país. E o desempenho do Marcos foi espetacular, superou as minhas expectativas. Vamos intensificar os treinos para voltarmos com mais força, velocidade e desempenho na final”, destaca o treinador Childerico Robson, reabilitador desportivo do Ceir.



Marcos e o treinador Childerico. Foto: Jailson Soares/ODIA