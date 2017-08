Ônibus queima por completo dentro de garagem de companhia

Um ônibus pegou fogo dentro da garagem da companhia Viação Piauiense, no bairro São Pedro, zona sul de Teresina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a causa do incêndio não foi identificada.



Segundo o major Veloso, do Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou por volta das 19h de ontem (16). “O incêndio começou em um ônibus, e ele pegou fogo por completo”, confirmou o major. Os funcionários da empresa acionaram os bombeiros, e trabalharam para afastar os outros veículos do incêndio.





Os bombeiros logo chegaram no local e apagaram as chamas. Apenas um ônibus foi danificado, e ninguém ficou ferido.

Karliete NunesAndrê Nascimento