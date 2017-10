Oktoberfest invade a capital piauiense neste fim de semana

Chopes artesanais, hamburguer, churrasco e muita música! Uma das maiores festas do mundo vai ganhar uma versão tipicamente teresinense e promete levantar a cidade no dia 7 de outubro. Os Ingressos podem ser adquiridos na Rambeer Cervejaria, Black B e Cafofo Barbershop.

“A ideia de organizar uma Oktoberfest é um desejo antigo. Dessa forma, agregamos ainda mais pessoas em torno da fabricação de cerveja artesanal, que tem crescido bastante em Teresina.”, revela Diogo Carneiro, um dos organizadores do evento.

Serão mil litros de chope artesanal open bar para celebrar a cultura germânica com o grande público que adquirir o kit de acesso ao evento, com camiseta, pulseira e caneca. “Vamos oferecer vários tipos de chopes artesanais, para agradar a todos os cervejeiros.”, completa Diogo.



Banda Magnólia é uma das atrações do evento. Foto: Divulgação

Uma estrutura completa com palco para shows, praça de alimentação e segurança será montada para receber os cervejeiros. Atrações como o DJ Mirton, o rock de Ostiga Jr. e banda, além do swing brasileiro da banda Magnólia já estão confirmadas para o evento, que vai acontecer na rua Visconde da Parnaíba, a partir das 16h. A via terá um trecho interditado para a festa.



Ostiga Jr. se apresentará no evento. Foto: Divulgação

A Oktoberfest surgiu na Alemanha e ganhou versões no mundo inteiro. No Brasil, a mais famosa edição acontece em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Em Teresina, a ideia é fazer com que o evento ganhe cada vez mais força e entre para o calendário de festas da cidade.

Da redação