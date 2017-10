Mulheres realizam plantio de mudas de ipês para representar Outubro Rosa

Teresina ganhou 100 novas mudas de Ipês rosa na manhã de hoje (6), plantadas por lideranças comunitárias, representantes de entidades e movimentos populares e gestoras da capital. A ação fez alusão ao movimento Outubro Rosa, voltada para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e foi realizada no Parque da Cidade.



A resistência e beleza do Ipê foi associado ao tema do evento para sensibilizar e chamar atenção da comunidade feminina para a importância de exames de prevenção e do auto cuidado não somente no mês de outubro, mas durante todo o ano. É o que explica Macilane Gomes, secretária de Políticas Públicas para Mulheres.

Segundo ela, é um momento que muitas mulheres precisam de apoio e, especialmente, de serviços para detecção e tratamento do câncer de mama. “Pela beleza, pela resistência, pela superação inclusive de várias adversidades de calor, da natureza, o ipê resiste, sobrevive e traz sua beleza. Associou o tema do evento no sentido da beleza do ipê a sensibilidade mama, ou seja, caracterizando essa resistência e importância a esse momento que as mulheres precisam ser encorajadas”, pontua.

A psicóloga Diana Carvalho descobriu o câncer de mama em 2009 e deu um depoimento durante a cerimônia sobre suas vivências com a doença. Para ela, ações alusivas ao Outubro Rosa são necessárias para desmistificar a doença e incentivar mulheres a enfrentarem a doença.

Diana passou por quimioterapia, radioterapia e tomou medicamentos por cinco anos. A procura pelo exame para detectar surgiu após seu filho sonhar que ela possuía a doença. “O câncer pra mim é um divisor. Eu nunca me perguntei. A partir dessas reflexões passei a ter nova forma de viver, nova forma de olhar. Pra mim foi uma benção, em momento nenhum senti como dor, como tragédia, como qualquer outra coisa que não for meu próprio crescimento. Pra mim foi instrumento de evolução”, relata.

As mudas de ipês foram doadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seman) e, de acordo com o secretário Olavo Braz, foi uma maneira simbólica de apoiar o movimento mundial que diz respeito a importância de diagnosticar previamente esse tipo de câncer.

Ele acrescenta que o Parque da Cidade foi escolhido para incentivar a integração entre meio ambiente e saúde. “Essa interação da questão ambiental com saúde é estrutural e fundamental pra vida. Trazendo para dentro do parque se torna mais ambientado, além de promover a compensação ambiental”, conclui.

Veja fotos:

Fotos: Assis Fernandes





Nathalia AmaralLetícia Santos