Na tarde de hoje (25), motoristas e motociclistas realizaram a tradicional carreata para celebrar o dia de São Cristóvão, considerado o protetor dos motoristas, comemorado nesta terça-feira. A procissão foi iniciada na Igreja São Benedito, no Centro de Teresina, e percorreu cerca de 6 km até a Paróquia de São Cristóvão, localizada no bairro Morada do Sol.



Motoristas fazem carreata pelo dia de São Cristóvão em Teresina. (Foto: Elias Fontenele/Jornal O Dia)



Para o vigário da Paróquia de São Cristóvão, padre Francisco Cabrine, a carreata é um momento de fé, que representa todo o amor e devoção ao Deus cristão. Segundo ele, a procissão acontece desde a fundação da paróquia, na década de 1970. “O significado dessa procissão é essa caminhada que fazemos ao longo da vida, tendo à nossa frente São Cristóvão, que vai nos conduzindo para Deus”, explica o padre.

Além disso, o padre afirma que a caminhada representa uma outra caminhada feita pelo povo no Antigo Testamento da Bíblia, livro máximo da doutrina cristã, em que os devotos levam a Arça da Aliança em direção à Terra Prometida. “Nós, da Nova Aliança, vamos fazendo também essa caminhada em direção ao reino definitivo de Deus, e São Cristóvão, sendo o padroeiro da comunidade, nos incentiva, com seu exemplo, a amar e buscar a Deus”, destaca. Após a procissão, foi realizada uma missa na Igreja de São Cristóvão, da qual o santo é padroeiro.

Por conta da procissão, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) realizou a interdição de alguns cruzamentos ao longo da Avenida Frei Serafim, para dar tranquilidade ao trajeto dos motoristas que participaram da carreata. O trânsito também foi interrompido por alguns momentos nas avenidas João XXIII, Presidente Kennedy e Dom Severino.

Nathalia Amaral