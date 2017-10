Motoristas e cobradores de ônibus adiam calendário de paralisações

O Sindicato dos Trabalhadores de Empresas de Transportes Rodoviários do Piauí (Sintetro), adiou a data prevista para protestos e paralizações nos transportes públicos de Teresina, que estava previsto para iniciar nesta segunda (02). Os trabalhadores decidiram mudar a data após ser marcada uma audiência pública para o dia 10 de outubro, a ser realizada na Câmara Municipal, para conversar sobre a situação dos trabalhadores da área.

As ações da categoria, fazem parte do movimento “Outubro de luta”, onde a classe reivindica não apenas melhores condições de trabalho, mas também, contra a falta de segurança nos transportes públicos. A ideia inicial é de que os ônibus parem de circular por uma ou duas horas em determinadas regiões para não prejudicar a população teresinense. Além das paralisações, a categoria também realizará passeatas e manifestações em alguns pontos do Centro da capital. Devido a audiência todo o calendário de paralisações será alterado.



Zona Sul concentra mais da metade dos assaltos a ônibus em Teresina. (Foto: Moura Alves/O Dia)



Insegurança no transporte público

Segundo dados divulgados pelo Sintetro, dos 55 assaltos a ônibus contabilizados entre os dias 1º de janeiro a 20 de setembro deste ano, 32 foram registrados na zona Sul, representando 58% do total.

O número de assaltos contabilizados leva em consideração apenas os casos registrados em três empresas que fazem linha dentro de Teresina, sendo que, ao todo, 11 empresas operam na capital. De acordo com o levantamento, os assaltantes costumam agir a partir das 18h, horário em que os ônibus estão com maior número de passageiros.





Nayara FelizardoGeici Mello