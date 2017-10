Motorista perde o controle do carro, bate em poste e deixa bairro sem luz

Moradores do bairro Saci, na zona Sul de Teresina, estão sem energia durante a tarde deste sábado (14) depois que um motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e acabou atingindo um poste de iluminação na Avenida Maranhão, próximo à entrada do bairro,



A Polícia Militar foi acionada até o local e de acordo com o cabo Silva, do 6º BPM, o carro era ocupado por duas pessoas e o passageiro teria sofrido ferimentos graves, tendo que ser levado às pressas para o HUT. “Só a perícia que vai poder dizer o que causou a perda do controle da direção, mas o veículo trafegava em alta velocidade, porque com o impacto da colisão, o poste se desprendeu da calçada e caiu para o meio da rua”, relata.

Motoristas que passavam pelo local disseram que o trânsito ficou lento enquanto a polícia trabalhava no isolamento da área para a realização da perícia. No entanto, não se chegou à formação de congestionamento. “Só pediam pra gente desviar, porque tem que preservar o local e o poste ficou caído no chão pegando mais da metade da via”, conta James Araújo, que seguia em direção ao bairro Saci.

A Eletrobras distribuição Piauí já foi acionada pelos moradores e informou, por meio de nota, que vai enviar uma equipe pata trabalhar no restabelecimento do fornecimento de energia para a região. A previsão é de que os serviços sejam concluídos até as 18 horas.

Veja a nota na íntegra

A Eletrobras Distribuição Piauí informa que irá deslocar equipe de manutenção para avaliação dos danos causados à rede em função do acidente que ocasionou o abalroamento de um poste na Avenida Maranhão, zona Sul da Capital. A execução do serviço, que envolve a substituição de poste, ocorrerá na tarde de hoje (14) e a previsão é que o restabelecimento do fornecimento de energia nas áreas afetadas ocorra até às 18 horas.

Maria Clara Estrêla