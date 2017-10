Moradores protestam contra pedido de reintegração de posse de terra

Os moradores do bairro Vale do Gavião, na zona leste de Teresina, protestaram na manhã desta terça-feira (17) contra o pedido de desocupação de terra, emitido pela Prefeitura de Teresina.

Com faixas de “Ocupação do Alto Vale”, “Não a reintegração de Posse”, “Não vamos pagar pela crise”, o protesto passou pela prefeitura da cidade e seguiu até o prédio da SDU/Leste, localizado no bairro São Cristóvão. Os manifestantes querem a suspensão da ordem de despejo direcionada a moradores de duas ocupações localizadas no bairro Vale do Gavião, zona Leste da capital.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

Segundo um dos líderes do movimento, Douglas Bezerra, existem mais de 200 famílias que vivem no local há cerca de três anos. “A prefeitura está atestando que o local é aérea verde e também é área institucional. Não entendemos o porquê disso só agora”, disse.

De acordo com os manifestantes, antes da ocupação a região era deserta e muito perigosa, servindo até para desmanche de veículos roubados. “Eu mesma cheguei a presenciar assaltos”, afirma Maria Silva.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



Douglas relata que o juiz já expediu a liminar de despejo e que o está sendo reivindicado é que a Prefeitura de Teresina suspenda o pedido de reintegração de posse e dê alternativas às famílias. “A polícia já andou pelo local pedindo a saída dos moradores. O que faremos com as crianças, idosos e jovens que moram lá?”, indaga ele.

Outro lado

Em resposta, a SDU Leste disse que parte da comunidade esteve no órgão alegando possuir uma reintegração de posse emitida pelo Ministério Público. No entanto, a Superintendência disse não ter conhecimento da liminar e que vai aguardar a comunicação oficial da justiça.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



A reintegração teria sido pedida ainda na administração passada, e agora a SDU aguarda o posicionamento por parte da Procuradoria do Município.

A Superintendência informou ainda que a ocupação é irregular, uma vez que se encontra em área institucional do município.

Nayara FelizardoGeici Mello