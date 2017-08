Moradores do Morada Nova reclamam da alteração de itinerário dos ônibus

A modificação do itinerário da linha 516 (Morada Nova/ Lourival Parente/Shopping), que deixou de passar no bairro São João para atender o bairro Cristo Rei, é alvo da reclamação de estudantes que usavam a linha para se dirigir até uma faculdade localizada naquela região. Segundo eles, principalmente no período da noite, a falta da linha os fazem chegar muito tarde no bairro da zona Sul e os deixam mais vulneráveis à ação de bandidos por conta do horário.

Passageiros reclamam que tempo de percurso aumentou depois da fusão (Foto: Moura Alves/ O Dia)

A estudante Socorro Pereira relata que foi prejudicada com a mudança, pois a linha 516 mudou o trajeto e não passa mais pela faculdade em que estuda. As opções restantes são as linhas Rodoviária Circular I e II (327 e 723), mas, segundo ela, o problema é que estas opções rodam o Grande Dirceu antes de chegar ao destino e a viagem, que antes durava cerca de 20 minutos, hoje é realizada em uma hora.

Para quem estuda no turno da noite, o problema se agrava. As aulas acabam às 21h30 e a estudante explica que chega em seu bairro às 23h e ainda precisa andar até em casa. “A gente tá exposto à violência por conta do horário, chegando à parada quase meia noite. Primeiro que disseram que a mudança ia diminuir o tempo de viagem; como ia diminuir se tirávamos em quinze minutos e agora estamos tirando em uma hora? A gente precisa pegar um Uber da parada até em casa porque estamos em situação de vulnerabilidade”, fala.

Solicitação

Por isso, Socorro Pereira esteve na Strans em reunião com o diretor de Transportes Públicos para mostrar as dificuldades após a alteração na linha 516. Na ocasião, junto com os deputados Henrique Rebelo e Franci Lopes, a estudante sugeriu que pelo menos, durante a noite, uma das linhas 516 passe novamente na faculdade.

“Para nós, estudantes residentes no Morada Nova, a mudança foi péssima. Tirou três ônibus que passavam na faculdade. Tiraram para priorizar os usuários dos três shoppings. E nós, estudantes, ficamos prejudicados”, fala.

Superintendência está analisando mudanças

O diretor de Transportes Públicos da Strans, Francisco Nogueira, explicou que, após a implantação do novo sistema na última segunda-feira (31), o órgão vai realizar análise durante os próximos 15 dias para fazer levantamentos de oferta e demanda, tempo de percurso, itinerário e condições de trafegabilidade.

Ele comenta que a modificação das linhas foi benéfica para os moradores dos bairros Três Andares, Redenção e Vila Costa Rica, que agora contam com ônibus trafegando dentro das comunidades. Também foi positiva para os moradores dos bairros Lourival Parente, que hoje chegam ao Centro da cidade mais rapidamente, já que o percurso não passa mais pelo bairro São João. “Agora, o ônibus vai para os três shoppings. O tempo que levava de 70 minutos para chegar no Centro, tá levando metade do tempo”, esclarece.

Além disso, o diretor acrescenta que a modificação não deixa de atender a comunidade estudantil que precisava se dirigir até a faculdade no bairro São João, já que existem outras linhas fazendo o mesmo percurso, mas com itinerários diferenciados.

Em relação à reunião junto aos deputados e a estudante, Francisco Nogueira conta que mostrou números e o porquê da necessidade da alteração. “A linha 004 tinha três ônibus, mas com demanda muito baixa. Enquanto a gente estava ofertando quatro mil vagas durante o dia, transportava 1800 passageiros. O gráico da linha 516 da mesma forma, mas com 2.300 passageiros. Com isso, havia ônibus circulando vazio ou com poucos passageiros e isso causa déicit ao sistema”, conclui.

Virgiane PassosLetícia Santos