Ministro defende Reforma Tributária para fortalecimento dos municípios no Pi

O Ministro Gilberto Kassab (PSD) defendeu, durante seu discurso de lançamento do programa ‘Internet para todos’, a urgência de uma Reforma Tributária no Brasil. Para o gestor, as alterações na arrecadação dos tributos deve provocar, consequentemente, a melhor redistribuição entre os entes federativos.



O ministro das comunicações visitou Teresina nesta quinta-feira (11). Foto: Jaillson Soares/ODIA

De acordo com o Ministro, mesmo com a quantidade de tributos pagos, os municípios não conseguem usufruir dos recursos arrecadados, que ficam concentrados em poucas regiões. Gilberto Kassab afirmou que as mudanças nas formas de arrecadação e de repasse visam fortalecer, principalmente, os pequenos municípios.

“É evidente que os brasileiros não aguentam mais tanta carga tributária, muito menos a elevação. Ninguém consegue mais pagar impostos. É fundamental que nós tenhamos uma reforma tributária no Brasil para que os recursos sejam distribuídos com mais igualdade entre os municípios e estados”, declarou Kassab.

Alguns parlamentares discutem a Reforma Tributária no Congresso, que não tem previsão de ser votada. Entre os principais pontos defendidos estão um sistema tributário no modelo europeu, baseado em um imposto de renda federal, um imposto sobre valor agregado, um imposto seletivo nos estados e impostos sobre o patrimônio municipais, deslocar parte da tributação sobre o consumo para a renda, além de garantir que os entes federados partilhem suas arrecadações.

Ithyara Borges - Jornal O Dia