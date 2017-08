Mesmo com nova sede, Abrigo Masculino não recebe adolescentes há um ano

Há um ano, a Secretaria Estadual de Assistência Social (Sasc) alugou um imóvel no bairro Porenquanto, na zona Norte de Teresina, para acolher os adolescentes do Abrigo Masculino, cuja sede, localizada no bairro Aeroporto, precisou ser fechada para reforma. Porém, mesmo com funcionários e equipamentos, o novo espaço nunca recebeu essas crianças, que foram remanejadas para outros abrigos da Capital.

Segundo o conselheiro tutelar Djan Moreira, alguns equipamentos e utensílios do abrigo anterior foram realocados na nova sede, assim como os veículos, profissionais, mobília e até alimentação. O conselheiro acrescenta que a discussão do caso foi levantada em audiência realizada na última quarta-feira (2) com o Ministério Público, Sasc e Conselho Tutelar. Contudo, a Secretaria não se posicionou com relação ao Abrigo Masculino.

“Está tudo funcionando plenamente, só não está é recebendo os adolescentes, o que era para acontecer. Esse é um tema constrangedor para a Sasc porque eles estão gastando um dinheiro público sem a devida demanda, já que os funcionários estão indo trabalhar, mas em vão, porque o local não está funcionando, sendo que está sendo pago aluguel, água, luz, funcioná- rios e os veículos”, destaca.

Djan Moreira cita ainda que os adolescentes do Abrigo Masculino foram encaminhados para outras unidades de acolhimento de Teresina, como a Casa de Punaré, mantida pela Prefeitura de Teresina.

“O Abrigo Masculino foi interditado por não atender às condições básicas de atendimento. A promotora informou que, no dia 24 de setembro, vai fazer um ano que este processo está acontecendo e que a Sasc alugou aquela casa, mas até hoje esses adolescentes não foram transferidos, sendo que eles necessitam de uma atenção especial, vez que estão em situação de risco, conflito familiar e sofrem maus-tratos”, enfatiza o conselheiro.

Na audiência da última quarta-feira, a promotora Joselisse Nunes de Carvalho Costa, titular da 45ª Promotoria de Justiça, cobrou medidas mais concretas da Sasc, sobretudo com relação ao Abrigo Masculino, e questionou o não funcionamento da nova sede do abrigo. “A resposta que temos é animadora, mas não é feito. Espero que nas novas reuniões sejam trazidas soluções para o Abrigo Masculino, algo mais concreto. Isso cabe até uma ação por improbidade, já que está sendo usado um dinheiro público”, destaca.

A equipe de reportagem do Jornal ODIA foi até o local onde deveria funcionar a nova sede do Abrigo Masculino e conversou com os funcioná- rios. Eles confirmaram que continuam trabalhando na casa, mas nenhum adolescente está sendo acolhido no momento. Questionados sobre isso, os servidores alegaram não ter autorização para falar do assunto.

Estrutura deve ser concluída até o dia 15 de agosto

A coordenadora da Unidade de Acolhimento Masculina, Diana Cardoso de Alcântara, pontua que, desde o fechamento do Abrigo Masculino, por decisão judicial, o local está sem nenhum adolescente institucionalizado. Ela explica ainda que a nova sede está passando por reparos estruturais e de mobília, e que é preciso aguardar o processo de licitação.

“A licitação já se encerrou e o contrato estava pronto, mas faltava o dono da empresa assinar para ser publicado no Diário Ofcial e fazer a entrega desse material. A previsão [para entrega das mobílias] é para os primeiros 15 dias de agosto”, disse.

Diana Cardoso acrescenta que a estrutura da nova sede do abrigo não se enquadra no que é proposto pelo Juizado e Ministério Público; por isso, não foi autorizada a abertura do espaço. Sobre os adolescentes que eram acolhidos pelo Abrigo Masculino, a coordenadora destaca que eles foram realocados em instituições mantidas pela Prefeitura de Teresina e Casa Dom Barreto, enquanto outros dois adolescentes foram reencaminhados para seus familiares.

Na audiência realizada no Ministério Público, um dos conselheiros tutelares alegou que a Sasc não estava fazendo repasses para auxiliar com os custos desses adolescentes. Questionada sobre o tema, a coordenadora da Unidade de Acolhimento Masculina, Diana Cardoso de Alcântara, pontua que, como os jovens são naturais de Teresina, a responsabilidade é do município. Em nota, a Semcaspi afirmou que a Casa de Punaré não recebe auxílio do Estado para o atendimento dos menores de idade

