Médicos do Estado paralisam serviços de atendimentos nos hospitais

Serviços como exames ou consultas estão suspensos em todos os hospitais do Estado, por conta de uma paralisação realizada pelos médicos. A categoria cruzou os braços para protestar contra a implantação de ponto eletrônico nos hospitais. A paralisação acontece durante todo o dia de hoje (17). Serviços de urgência e emergência continuam funcionando.

A diretora do SIMEPI (Sindicato dos Médicos do Piauí), a médica Lúcia Santos, classifica o sistema de ponto eletrônico usado pela Secretaria de Administração como “ilegal” e que não respeita leis trabalhistas nem as especificidades do trabalho dos médicos.

“O Secretário de Administração está querendo impor um sistema de ponto eletrônico ilegal, sem relatório diário dos trabalhadores e sem nenhuma previsão de hora extra ou banco de horas”, comenta Lúcia Santos. Segundo ela, os médicos têm ponto eletrônico há algum tempo, mas a aferição deve ser feita de uma maneira que respeite as especificidades do trabalho médico. “O médico não tem hora para sair, muitas vezes ultrapassa seu horário, mas não tem horas extras”.

Além desta reivindicação, o movimento chama atenção para a situação dos hospitais do estado. Segundo o sindicato, faltam tanto profissionais como equipamentos. A médica Lúcia Santos denuncia que faltam especialistas em diversos hospitais, como na UTI do hospital infantil Lucídio Portella, onde dois médicos irão se aposentar em breve, e não há previsão para que sejam substituídos. Já na maternidade Evangelina Rosa, a médica afirma que os pacientes não estão conseguindo realizar exames por que o convênio que a maternidade tinha com um determinado laboratório chegou ao fim e não foi renovado. “Eles até tiraram os equipamentos de lá”, conta a médica.

Os médicos se reuniram no pátio da maternidade Evangelina Rosa para protestar. A paralisação irá atingir os serviços marcados, como exames e consultas médicas, mantendo funcionando os serviços de urgência e emergência. A Sesapi informou que as consultas e procedimentos de hoje (17) foram remarcados para o dia 31.

Ao final da paralisação, na noite de hoje, a categoria irá realizar uma nova assembleia, quando novas paralisações podem ser marcadas. “Estamos aguardando que o Governo do Estado nos chame para negociar. Estamos nessa situação caótica há muito tempo”.

Nayara FelizardoAndrê Nascimento