Mais de seis mil residências na zona Sudeste podem ter a luz cortada hoje

Pelo menos seis mil unidades consumidoras, entre residências e estabelecimentos comerciais, da zona Sudeste de Teresina, poderão ter seu fornecimento de energia cortado nesta segunda-feira (11) pela Eletrobras Distribuição Piauí. A ação faz parte de uma mega operação iniciada no mês passado com o objetivo de combater a inadimplência e a instalação de ligações elétricas irregulares em toda a Capital.



O levantamento feito pela companhia de energia aponta que o débito das unidades consumidores irregulares da zona Sudeste totaliza mais de R$ 109 milhões. Isso representa 8% da dívida ativa com a Eletrobras em Teresina. Poderão ter a luz cortada as unidades que possuem contas vencidas a mais de 45 dias.



Segundo Gileno Pontes, diretor do Departamento de Faturamento e Recebíveis da empresa, os clientes que querem evitar o corte de energia ainda têm tempo de procurar um dos postos de atendimento da Capital para negociar sua dívida, mesmo com a operação já em andamento.

“O principal objetivo nosso é a negociação da dívida. Há um posto de atendimento no Dirceu e mais cinco espalhados pela cidade e os consumidores que querem evitar este transtorno podem comparecer a estes locais e fazer um acordo. Há ainda o canal de atendimento do 0800 086 0800, que pode ser usado, também, para fazer denúncias”, ressalta o representante da Eletrobras.



Ainda segundo Gileno, 35% da dívida que os teresinenses possuem atualmente com a Eletrobras refere-se ao consumo dos setores comercial privado, residencial e rural. No início do ano, em uma operação para pagamento de dívidas pelo setor público, a empresa chegou a negociar R$ 37 milhões com Prefeituras do Piauí que estavam inadimplentes.

“A suspensão do fornecimento é a última opção. O consumidor precisa entender que a inadimplência traz consequências para ele e para a Eletrobras também”, finaliza Gileno.



A operação de cortes e negociação da Eletrobras já percorreu, este ano, as zonas Norte e Sul de Teresina. Depois da ação de hoje na zona Sudeste, as equipes da empresa deverão se dirigir para a zona Leste.

