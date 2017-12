Mais de mil candidatos fazem hoje as provas do Enem em Teresina

Mais de mil pessoas farão hoje (12) o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Teresina. Trata-se de 332 pessoas privadas de liberdade, ou seja, detentos do sistema prisional, e cerca de 700 candidatos que tiveram as primeiras provas canceladas, no dia 05 de novembro, devido à falta de energia em um centro de aplicação na Capital.



O Enem será aplicado em 14 das 15 unidades prisionais do Estado e para os estudantes que vão refazer as questões de Humanas, Linguagens e Códigos e a Redação, o local de aplicação será na sede da Fapepi, na Rua 1º de Maio, 1939, bairro Marquês. Os portões dos centros aplicações abrem as 11 horas em Teresina e fecham ao meio dia. A prova tem início marcado para as 12h30min.

A coordenadora do Pré-Enem da Secretaria de Educação, Hildalene Pinheiro, lembra que os candidatos devem evitar atrasos e precisam chegar aos centros de aplicação de prova munidos de documento de identificação com foto e canetas transparentes de escrita preta.

“É importante também que as pessoas levem umas barrinhas de cereal, água mineral, algo que as mantenha alimentados durante a prova, porque é uma verdade maratona. São pouco mais de cinco horas de prova e é preciso energia para aguentar esse tempo todo com concentração e foco”, ressalta Hildalene.

Maria Clara Estrêla