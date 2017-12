Para atrair os consumidores ao Centro de Teresina no mês que é o mais esperado pelos comerciantes, as lojas funcionarão em horários diferenciados. Entre os dias 18 e 22 de dezembro, as lojas da região central funcionarão até às 19h, uma hora a mais que os dias normais de trabalho. Já aos sábados, nos dias 16 e 23, os estabelecimentos estarão abertos até às 18h.

Lojas do centro funcionarão em horário estendido para compras de Natal. (Foto: Moura Alves/O Dia)



Outro diferencial é o funcionamento nos domingos, dias 17 e 24, quando as lojas funcionarão normalmente. A informação é do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Piauí (Sindilojas/PI). A expectativa para o período é positiva, uma vez que algumas lojas ainda não atingiram o número esperado de vendas para o mês. Segundo Juraci Sodré, gerente de uma loja de roupas no Centro da cidade, a intenção é chegar pelo menos ao número de vendas alcançado no ano passado.

“Não atingimos nem 70% do que foi esperado para o período, já o ano passado foi excelente. Esperamos atingir as metas que traçamos e, para isso, acreditamos que o horário diferenciado é um atrativo para as pessoas, tem gente que não tem tempo pra vir durante a semana e aproveita o final de semana para comprar”, relata.

"Esperamos atingir as metas que traçamos", diz Juraci Sodré, gerente de uma loja de roupas no Centro da cidade. (Foto: Moura Alves/O Dia)



Descontos, bom atendimento e vitrines decoradas com a temática das festas de fim de ano são os meios escolhidos pelos lojistas para mostrar o que as lojas têm a oferecer no mês de dezembro. Por outro lado, alguns estabelecimentos apostam na oferta de brindes para chamar atenção dos clientes. É o caso de uma loja de roupas e calçados no Centro, onde a gerente de vendas Djamilda Bonfim conta que, ao realizar uma compra, o consumidor ganha um cartão que dá direito a um desconto de até 70% em clínicas de saúde.

Além disso, o cliente tem a possibilidade de parcelar suas compras em até oito vezes, dependendo do valor da compra. “Isso já é um atrativo. Estamos com muitos produtos, alguns em oferta com preço diferenciado, para atrair os clientes. E nos preparamos com produtos novos, equipe treinada, tudo isso para que o cliente venha para o Centro”, fala.

A gerente de vendas Djamilda Bonfim aposta na oferta de brindes para chamar atenção dos clientes. (Foto: Moura Alves/O Dia)

Parque Estação Cidadania funciona no feriado

Como opção de lazer, atividade física e visitação, o Parque Estação Cidadania, localizado na Avenida Frei Serafim, funcionará normalmente no feriado de Nossa Senhora da Conceição, nesta sexta-feira (8), das 5h30 às 22h. Para o sábado, dia 9 de dezembro, estão programadas para o Parque atividades alusivas ao Dia Internacional contra a Corrupção.

Serão realizadas pela Rede de Controle da Gestão Pública do Estado do Piauí atrações culturais e serão instalados à disposição dos visitantes stands de exposição e divulgação de material sobre a temática de combate à corrupção. O funcionamento do Parque acontece diariamente, com horários diferenciados conforme os dias da semana.

Às segundas-feiras, o local abre apenas para acesso à pista de caminhada, funcionando de 5h30 às 10h e permanecendo fechado no restante do dia para a realização de serviços de manutenção. De terça a sexta-feira os horários para visitação são: das 5h30 às 10h e das 16h às 22h. Aos sábados, domingos e feriados, o Parque permanece aberto o dia todo, de 5h30 a 22h.

No Parque, além de atividades físicas, de lazer, convivência e quiosques para alimentação, os teresinenses podem utilizar o espaço para a realização de eventos. Para isto, basta realizar solicitação junto à Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro/ Norte anteriormente à data do evento.

Nathalia AmaralLetícia Santos