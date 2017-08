Lixo em campo de futebol incomoda moradores do bairro Primavera

As proximidades de um campo de futebol, localizado na Avenida Marechal Castelo Branco, zona Norte de Teresina, estão cobertas por lixo. O local tornou-se depósito irregular de entulhos e ainda está coberto por mato alto em vários pontos. Segundo moradores, outros residentes do bairro são responsáveis pelo despejo inadequado de lixo domiciliar, restos de capina, restos de material de construção, cacos de vidro e até mesmo animais mortos e eletrodomésticos usados.

O campo de futebol do bairro é mantido pelos próprios moradores que se reuniram para cuidar do local (Foto: Moura Alves/ O Dia)

Segundo Ricardo Moreira, que mora há 40 anos no bairro Primavera I, o campo de futebol é mantido pelos próprios moradores que se reuniram para cuidar do local, que serve de lazer para as crianças e os adultos, além de ser uma região de proteção ambiental às margens do Rio Poti. Para o morador, o problema é a falta de conscientização da população que continua a jogar lixo no local, bem como a falta de fiscalização do poder público para coibir esses comportamentos.

“Você vê esse lixo aqui e acha até carta com endereço das pessoas, é a própria pessoa do conjunto que joga. Eles saem para jogar lixo sendo que o carro do lixo passa quase todos os dias, não é por falta disso. A gente reclama e eles dizem que não tem nada. A Prefeitura vem limpar, mas não adianta, quando dá de tarde, já tem lixo de novo”, critica Ricardo.

Quem também ajuda na realização da limpeza do campo é o morador Jean Carlos de Sousa e, para ele, o problema se soma à falta de um Ponto de Recebimento de Resíduos (PPR) no bairro. Jean conta que os contêineres mais próximos estão localizados nos bairros Marquês, Morro da Esperança e Matinha.

Além disso, ele reclama do forte mau cheiro por conta do depósito irregular de lixo. “Vários pontos da Marechal estão virando um verdadeiro lixão e o carro do lixo passa. Se não passasse, a gente nem reclamava. Mas ele passa na terça, na quinta e no sábado, e não custa nada. A questão maior é o container que nós não temos pra jogar esse entulho”, reclama Jean Carlos

Virgiane PassosLetícia Santos