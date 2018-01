Lar da Esperança pode ter a energia cortada e pede ajuda para pagar boleto

O Lar da Esperança, entidade filantrópica que cuida de pessoas com HIV em Teresina há mais de 40 anos, está passando por dificuldades financeiras e enfrenta problemas, principalmente, para pagar a conta de energia elétrica. O centro atende hoje em dia, cerca de 50 pessoas. Entre os serviços prestados pelo Lar, estão atividades socioeducativas, atendimento médico, entre outros.

Graça Cordeiro, diretora do centro, diz que funcionários da Eletrobrás ameaçaram mais de três vezes cortar a energia do local. “O talão veio de mais de R$ 2.300 e quase não conseguimos pagar. Primeiro porque não tínhamos dinheiro. Segundo porque, quando conseguimos, graças a uma campanha feita na TV, nem bancos e nem lotéricas queriam aceitar o pagamento, por ser um valor muito alto”, disse.

A diretora conta que a tarifa de luz é cobrada do mesmo modo de uma empresa, mesmo sendo uma entidade filantrópica. “A conta do mês de dezembro já chegou, e sinceramente não sei como pagaremos. As taxas são altas, e nossos serviços são gratuitos. Nem água encanada temos, usamos a água de um poço. Mas a Eletrobrás afirma que é uma lei Federal que nos classifica como empresas, mesmo não sendo”, afirmou Graça.

O Portal O DIA entrou em contato com a assessoria da Eletrobras, mas não obteve resposta até o momento.

Ajuda

De acordo com a diretora, o Lar da Esperança não recebe nem um auxílio do estado ou da prefeitura, e sobrevive por meio das doações das pessoas. “Toda ajuda é bem-vinda, principalmente quando é de coração”, disse Graça.

Se alguém quiser ajudar, a entidade está localizada na Av. Geovane Prado, no bairro Piçarreira, na Zona Leste de Teresina. O Lar também está recebendo doações por meio da conta no Banco Brasil, Agência: 4249-8, Conta: 305061-0. O número de contato é 3234-5706/ 99822-3500 /9888-24506.

Nayara FelizardoGeici Mello