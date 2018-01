Intervenção no cruzamento da Miguel Rosa com Gil Martins inicia amanhã (06)

A partir de amanhã (06) será proibida a conversão à esquerda de veículos no cruzamento das avenidas Miguel Rosa com Gil Martins. A intervenção tem como objetivo melhorar o fluxo de veículos e garantir o funcionamento do Corredor Sul, que é composto pelas Avenidas Miguel Rosa, Barão de Gurgueia e Henry Wall de Carvalho, na zona Sul da cidade.

De acordo com José Falcão, diretor de Trânsito e Sistema Viário da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito ( Strans), a partir de agora será proibida a conversão à esquerda neste cruzamento. “Essa intervenção visa adequar a via ao funcionamento do Corredor Sul. Fizemos toda a sinalização no local e a partir de sábado os agentes ficarão orientando os condutores pelos próximos dias até que as pessoas se acostumem com a mudança”, explica.

Falcão ressalta que a mudança vai trazer mais agilidade e segurança na circulação de veículos e pedestres nas avenidas Miguel Rosa e Gil Martins, que são importantes corredores de circulação de veículos na zona Sul e merecem uma mudança para melhorar o trânsito. “Com a implantação dos corredores teremos um transporte público mais ágil e melhor para todos”, acrescenta.

Confira como ficará a nova rota para os veículos conforme os mapas:

· MAPA 01 - Miguel Rosa sentido Norte/Sul para acessar à Avenida Industrial Gil Martins.



- Rota na cor vermelha cruzando a Industrial Gil Martins e dobrando à direita na Rua Professor João Soares, em seguida, à direita na Rua Valença e à direita na Avenida Industrial Gil Martins.

· MAPA 02 - Miguel Rosa sentido Sul/Norte para acessar à Avenida Industrial Gil Martins.



- Rota na cor laranja cruzando a Industrial Gil Martins e dobrando à direita na Rua Beneditinos, seguindo dobrando à direita na Rua Coronel Luis Ferraz e acessando Gil Martins.



· MAPA 03 - Avenida Industrial Gil Martins sentido Leste/Oeste



- Rota na cor rosa, o veículo deverá seguir na Avenida Gil Martins, cruzará Avenida Miguel Rosa, em seguida dobrar à direita na primeira rua e em seguida novamente à direita e pegar à direita a Avenida Miguel Rosa.



· MAPA 04 - Avenida Industrial Gil Martins sentido Oeste/ Leste

- Rota na cor azul, o condutor do veículo deverá cruzar a Avenida Miguel Rosa, em seguida dobrar à direita na Rua Valença, em seguida converter à direita na Rua Beneditos e acessar a Miguel Rosa.

