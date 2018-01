Inscrições para colônia de férias estão abertas no Parque Lagoas do Norte

Estão abertas as inscrições para a sexta edição da Colônia de Férias do Parque Lagoas do Norte. As inscrições podem ser feitas gratuitamente na sede administrativa do Parque Lagoas do Norte até sexta-feira (5), das 8h às 12h e das 15h às 19h.

Ao todo, serão oferecidas 300 vagas para crianças e adolescentes com idade entre 05 e 12 anos. Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar o documento de identificação da criança e do responsável e o comprovante de endereço. A edição de janeiro terá como tema “A paz do mundo começa em mim”. As atividades acontecem entre os dias 21 e 27 de janeiro.

“Na colônia de férias de janeiro, vamos realizar atividades que mostrem para as crianças e adolescentes a importância do respeito, do cuidado e do amor ao próximo, que precisamos viver em harmonia com familiares, amigos e meio ambiente”, comenta a gerente do Parque Lagoas do Norte, Viviane Bandeira.

Além das atividades lúdicas, a colônia de férias terá, durante os sete dias, brincadeiras esportivas, culturais e educacionais, como cineminha ambiental. “A cada dia, a criança vai participar de uma atividade diferente, de acordo com a sua faixa etária. Em uma semana, eles terão atividades esportivas, cinema, oficina de arte, educação ambiental e brincadeiras tradicionais”, afirma.

A colônia de férias do Parque Lagoas do Norte começa no dia 21 de janeiro a partir das 8h. Entre os dias 22 e 27, as atividades serão realizadas no turno da tarde, das 16h às 18h. Todas as atividades são gratuitas.

Da redação