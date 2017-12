Inscrições de Concurso para professor efetivo da UESPI encerram nesta quinta

As inscrições do Concurso Público para professor efetivo da Universidade Estadual do Piauí encerram amanhã, dia 7 de dezembro. São 197 vagas para docente efetivo distribuídas em 26 áreas. As inscrições devem ser feitas no site do Núcleo de Concursos e Promoções e Eventos (NUCEPE). O salário varia de R$ 1.686,82 a R$ 7.590,70.

No ato da inscrição, o candidato deverá optar pela Área, Cargo, Classe e Regime de Trabalho ao qual pretende concorrer. A taxa de inscrição é de R$100,00 (cem reais) para a Classe de Professor Auxiliar; R$150,00 (cento e cinquenta reais) para a classe de Professor Assistente; e R$ 180,00 (cento e oitenta reais) para a classe de Professor Adjunto.

Os cargos para docente efetivo da UESPI para este Concurso, disponibilizarão as classes: Professor Auxiliar (Especialista), Professor Assistente (Mestre) e Professor Adjunto (Doutor). Os professores admitidos pela seleção serão submetidos aos regimes de trabalho Tempo Parcial (20 horas) ou Tempo Integral (40 horas).

O candidato deverá enviar via SEDEX ou entregar presencialmente a documentação comprobatória de sua adequação ao perfil exigido para o cargo, de acordo com a classe para a qual se inscreveu, até às 13h, do dia 07 de dezembro.

A entrega da documentação deverá ser feita no Posto de Atendimento do NUCEPE (próximo ao Anfiteatro do Centro de Ciências da Natureza, Campus Poeta Torquato Neto), enquanto que a opção de envio via SEDEX deverá ser feita para a Sede do NUCEPE, localizados na Rua João Cabral, nº 2231/Norte, CEP: 64.002-150, Bairro Pirajá, Teresina.

O concurso público compreenderá as seguintes etapas: a) prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório, com peso 5 (cinco); b) prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, com peso 4 (quatro) e; c) prova de Títulos, de caráter classificatório, com peso 1 (um).

Para mais informações sobre quadro de vagas, cronograma, conteúdo programático e inscrições acesse o site do NUCEPE.

